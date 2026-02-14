Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Navalni murió por un veneno extraído de la piel de una rana: "Putin lo mató con un arma química"

Este tipo de anfibio, es propio de América de sur y provoca convulsiones, parálisis muscular y respiratoria.

Irene Rodríguez
Publicado:

El próximo 16 de febrero se cumplen dos años desde que el Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónomo de Yama-Nenets informó de la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni. Según trasladaron en aquel momento las autoridades penitenciarias, el activista, de 47 años, se sintió mal después de un paseo y perdió el conocimiento.

Tras esto, surgieron varias hipótesis sobre su muerte como desnutrición, falta de sueño o que aún no había superado los graves efectos del ataque con Novichok. Su mujer, Yulia Navalnaya, insistió en que su marido había sido "asesinado" por Vladimir Putin.

Ahora, casi dos años después de su muerte, cinco países europeos han asegurado que las pruebas del laboratorio confirman que en su cuerpo había restos de una sustancia venenosa presente en las ranas dardo.

Se trata de Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajo, que "han establecido que mi esposo, Alexei Navalny, fue envenenado con epibatidina, una neurotoxina, uno de los venenos más letales del planeta", explica su mujer en 'X'.

Explica que este tipo de veneno se encuentra en la piel de un anfibio: una rana dardo ecuatoriana. Son propias de América del sur y provocan convulsiones, parálisis muscular y respiratoria, y es letal en dosis diminutas.

La mujer de la víctima ha recordado que "desde el primer día" estuvo segura de que "había sido envenenado", resaltando que "ahora hay pruebas": "Putin mató a Alexei con un arma química". Además ha agradecido a los Estados europeos por el "minucioso trabajo" durante los dos años, así como por "descubrir la verdad" y tachando al presidente de Rusia como un criminal: "Vladimir Putin es un asesino. Debe rendir cuentas por todos sus crímenes".

