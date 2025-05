El príncipe Harry reconoce que le "encantaría" reconciliarse con su familia: "No tiene sentido seguir peleando"

El príncipe Harry, duque de Sussex, lleva viviendo en los Estados Unidos con su familia desde el 2020. Los lazos familiares están deteriorados desde que el hijo de Carlos III y Lady Di escribió un libro autobiográfico, 'Spare', que generó una gran polémica y provocó el distanciamiento total con la Casa Real inglesa.

Esta situación, junto con los problemas de seguridad, prensa y otros escándalos, derivó en que el príncipe dejase de lado Reino Unido y buscase nuevos horizontes en Estados Unidos, concretamente en California. La última vez que viajó a su país natal fue en febrero de 2024 tras recibir la demoledora noticia de que su padre padecía cáncer.

La posibilidad de que Harry continúe distanciado del Reino Unido aumentó este viernes, 2 de mayo, cuando el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido desestimó un recurso presentado por el duque de Sussex contra el Gobierno por el grado de seguridad policial al que tienen derecho él y su familia cuando visitan el país.

Tras la decisión del Tribunal, Harry concedió una entrevista a la BBC News en la que ha expresado que "sería genial" poder reconciliarse con su familia. Es más, insistió en que, a pesar de los "muchos desacuerdos", él ya los ha "perdonado".

"Algunos miembros de mi familia no me van a perdonar haber escrito un libro y nunca me perdonarán por otras muchas cosas, pero me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más; la vida es preciosa", explicó el príncipe, que apostilló que "sería genial tener esa reconciliación. Si ellos no la quieren, es cosa suya".

Distanciado de su padre

Harry confesó que la relación actual con su padre es distante, lo que le causa un gran pesar debido a las condiciones de salud que padece el monarca.

"No sé cuánto más tiempo de vida le queda a mi padre. Él no me habla por las cuestiones de seguridad", expresó el duque de Sussex, que remarcó que su padre "tiene en sus manos mucho control y capacidad", por lo que podría haber resuelto el recurso "a través de él, no necesariamente interviniendo, sino haciéndose a un lado y dejando a los expertos que hicieran su trabajo".

El recurso

El fallo judicial acerca del recurso presentado en lo concerniente a los niveles de seguridad a los que él y su familia tienen derecho en Reino Unido, provocó que Harry se sintiera "defraudado; no tanto por la pérdida, sino más por las personas que tomaron la decisión, y que ellos sientan que esto está bien".

Los jueces apuntaron que Harry y su esposa, Meghan Markle, duquesa de Sussex, estuvieron "entrando y saliendo" del dispositivo de protección de Ravec, lo que implica que "fuera del Reino Unido estaban fuera del sistema, pero cuando estaban dentro, su seguridad se consideraba apropiada".

Uno de los tres magistrados a cargo del caso, Geoffrey Vos, relató que la decisión se tomó después de estudiar detalladamente los documentos y concluir que no se puede afirmar que el sentimiento de "agravio se traduzca en un argumento legal para impugnar" una decisión previa del Comité Ejecutivo de Protección de Figuras Públicas y de la Realeza.

Ante estas declaraciones, Harry respondió: "Todos sabían que nos estaban poniendo en riesgo en 2020 y esperaban que mi conocimiento de ese riesgo nos obligase a regresar. Pero luego, una vez se dan cuenta de que eso no funciona, ¿no quieren mantenernos seguros? Ya seas el gobierno, la Casa Real, mi padre o mi familia, a pesar de todas nuestras diferencias, ¿realmente no quieres garantizar nuestra seguridad?".

Echa de menos Reino Unido

Durante la entrevista, Harry manifestó lo mucho que extraña Reino Unido y lo mucho que le apena no poder enseñárselo a sus hijos.

"Amo a mi país, siempre lo he amado, a pesar de lo que han hecho algunas personas en él... Y creo que realmente es muy triste no poder mostrarles a mis hijos mi país", reveló el príncipe.

