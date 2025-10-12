El príncipe Andrés, en un correo dirigido a Epstein: "Volveremos a jugar pronto"

Un correo electrónico fechado el 28 de febrero de 2011 ha vuelto a colocar al príncipe Andrés en el centro del escándalo vinculado a Jeffrey Epstein. El mensaje, revelado por los tabloides británicos 'The Sun' y 'Mail On Sunday', muestra que el duque de York mantuvo contacto con el magnate estadounidense meses después de haber afirmado públicamente que había roto todo vínculo con él.

"¡Estoy muy preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo", escribió Andrés en el correo, apenas un día después de que saliera a la luz la imagen en la que aparece con Virginia Giuffre, entonces menor de edad. El mensaje concluye con un llamativo: "De cualquier modo, estamos en contacto y volveremos a jugar más pronto!!!!", y está firmado como "A. Su Alteza Real el duque de York".

Este nuevo documento pone en duda la versión que el propio Andrés ofreció en su polémica entrevista con la BBC en 2019, donde aseguró haber cortado todo contacto con Epstein en diciembre de 2010, después de haber sido fotografiado junto a él en Central Park. El correo demuestra que, al menos dos meses después, seguían en comunicación.

Virginia Giuffre acusó al príncipe de haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones cuando era menor, algo que él siempre negó. En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella para evitar un juicio en Estados Unidos. Giuffre falleció en abril de 2025 a los 41 años, en lo que fue confirmado como un suicidio.

La duquesa de York, Sarah Ferguson, también quedó envuelta en la controversia tras la filtración de otros correos en 2024, donde calificaba a Epstein como su "amigo supremo" pese a haber declarado públicamente que lo repudiaba. Un portavoz de Ferguson alegó que fue manipulada y amenazada por el magnate.

El príncipe Andrés renunció a sus funciones oficiales en 2019, tras la presión pública y mediática por su relación con Epstein. Perdió sus títulos militares honoríficos y dejó de usar el tratamiento de 'Su Alteza Real' en actos oficiales.

Nuevas menciones en archivos del Congreso de EEUU

Nuevos documentos entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU por los administradores del patrimonio de Epstein, mencionan al príncipe Andrés como pasajero en un vuelo de Nueva Jersey a Florida en mayo de 2000 junto a Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en 2021.

También aparecen referencias a pagos por masajes dirigidos a un 'Andrew' en fechas cercanas, aunque no está confirmado si se trata del duque de York. Registros oficiales indican que Andrés viajó a Estados Unidos en ese periodo para actos públicos, pero no se ha aclarado si coincide con los vuelos mencionados.

Los documentos implican además a figuras de gran relevancia como Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon y Bill Gates. Aunque no se los vincula directamente con actividades delictivas, sus nombres figuran en agendas, registros de vuelos y mensajes, lo que ha provocado nuevas llamadas a una mayor transparencia sobre la red de contactos de Epstein.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham y el príncipe Andrés no han emitido comentarios sobre las recientes revelaciones.

