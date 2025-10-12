Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Epstein

El príncipe Andrés, en un correo dirigido a Epstein: "Volveremos a jugar pronto"

Esta evidencia contradice la versión del duque de York, el cual negaba su relación con el pedófilo convicto.

El pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s de Inglaterra, en una imagen de archivo.

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.Archivo

Publicidad

Irene Delgado
Publicado:

Un correo electrónico fechado el 28 de febrero de 2011 ha vuelto a colocar al príncipe Andrés en el centro del escándalo vinculado a Jeffrey Epstein. El mensaje, revelado por los tabloides británicos 'The Sun' y 'Mail On Sunday', muestra que el duque de York mantuvo contacto con el magnate estadounidense meses después de haber afirmado públicamente que había roto todo vínculo con él.

"¡Estoy muy preocupado por ti! ¡No te preocupes por mí! Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo", escribió Andrés en el correo, apenas un día después de que saliera a la luz la imagen en la que aparece con Virginia Giuffre, entonces menor de edad. El mensaje concluye con un llamativo: "De cualquier modo, estamos en contacto y volveremos a jugar más pronto!!!!", y está firmado como "A. Su Alteza Real el duque de York".

Este nuevo documento pone en duda la versión que el propio Andrés ofreció en su polémica entrevista con la BBC en 2019, donde aseguró haber cortado todo contacto con Epstein en diciembre de 2010, después de haber sido fotografiado junto a él en Central Park. El correo demuestra que, al menos dos meses después, seguían en comunicación.

Virginia Giuffre acusó al príncipe de haber abusado sexualmente de ella en varias ocasiones cuando era menor, algo que él siempre negó. En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella para evitar un juicio en Estados Unidos. Giuffre falleció en abril de 2025 a los 41 años, en lo que fue confirmado como un suicidio.

La duquesa de York, Sarah Ferguson, también quedó envuelta en la controversia tras la filtración de otros correos en 2024, donde calificaba a Epstein como su "amigo supremo" pese a haber declarado públicamente que lo repudiaba. Un portavoz de Ferguson alegó que fue manipulada y amenazada por el magnate.

El príncipe Andrés renunció a sus funciones oficiales en 2019, tras la presión pública y mediática por su relación con Epstein. Perdió sus títulos militares honoríficos y dejó de usar el tratamiento de 'Su Alteza Real' en actos oficiales.

Nuevas menciones en archivos del Congreso de EEUU

Nuevos documentos entregados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU por los administradores del patrimonio de Epstein, mencionan al príncipe Andrés como pasajero en un vuelo de Nueva Jersey a Florida en mayo de 2000 junto a Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico sexual en 2021.

También aparecen referencias a pagos por masajes dirigidos a un 'Andrew' en fechas cercanas, aunque no está confirmado si se trata del duque de York. Registros oficiales indican que Andrés viajó a Estados Unidos en ese periodo para actos públicos, pero no se ha aclarado si coincide con los vuelos mencionados.

Los documentos implican además a figuras de gran relevancia como Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon y Bill Gates. Aunque no se los vincula directamente con actividades delictivas, sus nombres figuran en agendas, registros de vuelos y mensajes, lo que ha provocado nuevas llamadas a una mayor transparencia sobre la red de contactos de Epstein.

Mientras tanto, el Palacio de Buckingham y el príncipe Andrés no han emitido comentarios sobre las recientes revelaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Primer día de la tregua: Israel espera a los rehenes y más de 300.000 palestinos regresan a la ciudad de Gaza

Miles de palestinos regresan a Gaza entre los escombros.

Publicidad

Mundo

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

El príncipe Andrés, en un correo dirigido a Epstein: "Volveremos a jugar pronto"

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

Imagen de una persona realizando una llamada telefónica.

Una mujer llama al teléfono de emergencias minutos antes de su asesinato: quedan registrados sus gritos

Imagen de la Policía Metropolitana de Londres.
Londres

Una agente de policía dirigía una empresa de bronceado mientras estaba de baja por supuestos problemas de salud mental

Ayer, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, recibió a la diputada de su partido Jimena González
Flotilla

Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla ya viajan hacia España

Imagen de un camión en el paso fronterizo de Rafah, en Egipto.
Gaza

300 camiones con ayuda humanitaria han entrado en Gaza a través de Egipto

Se espera que alrededor de 400 camiones cargados con alimentos y medicinas entren hoy a través del paso fronterizo de Rafah.

Imagen de Melania Trump
EEUU

Melania Trump anuncia que ocho niños ucranianos han vuelto con sus familias tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos ha revelado que escribió una carta a Putin y pidió a su marido que se la entregara personalmente durante su reunión con el mandatario ruso en Alaska.

Vista del nuevo misil balístico intercontinental durante un desfile militar con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.

El nuevo misil "más poderoso" de Corea del Norte que es capaz de alcanzar Estados Unidos

A3 Noticias de la Mañana (19-05-25) El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, padece un cáncer de próstata "agresivo" con metástasis

Biden comienza radioterapia por cáncer de próstata con metástasis ósea y tratamiento hormonal

Imagen de archivo de Federico Dorcazberro.

Asesinan a tiros a un conocido cantante argentino mientras conducía por una zona muy transitada

Publicidad