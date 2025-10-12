Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Plan de paz

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

La liberación de 20 rehenes vivos podría producirse este lunes, coincidiendo con al visita de Donald Trump a Israel antes de la firma del acuerdo de paz en Egipto. El pacto incluye la excarcelación de casi 2.000 presos palestinos y el compromiso de desmilitarizar la Franja.

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes | Antena 3 Noticias

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Hamás ha anunciado su disposición a adelantar la liberación de los 20 rehenes con vida que permanecen en su poder desde hace más de dos años. La entrega, inicialmente prevista para este lunes, podría coincidir con la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Israel, en el marco de su plan de paz para Gaza. Según fuentes del grupo islamista, Israel teme por la salud de dos cautivos más y ha confirmado ya la muerte de 26. Los rehenes serán entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, que actuará como intermediario en el proceso.

Tras la liberación, el Ejército israelí planea destruir la red de túneles de Hamás en Gaza, como parte del proceso de desmilitarización de la Franja, aunque el grupo islamista insiste en que el futuro del territorio debe decidirlo exclusivamente "el pueblo palestino". "El futuro de Palestina debe ser puramente palestino. No hay razón para tener en cuenta a nadie que no sea palestino", ha afirmado Khaled Qaddoumi, portavoz de Hamás en Irán.

20 rehenes por 1.950 presos palestinos

El intercambio se enmarca en el plan de paz impulsado por Trump, que busca poner fin a la guerra tras más de dos años de enfrentamientos. Israel liberará a 1.950 presos palestinos, en su mayoría detenidos en Gaza durante la invasión.

La portavoz del primer ministro israelí, Shosh Bedrosian, ha confirmado que el canje de rehenes se efectuará de una sola vez, a diferencia de los intercambios anteriores. No se ha precisado aún cuántos cuerpos de rehenes fallecidos serán devueltos.

El acuerdo, firmado en Sharm el Sheij, en Egipto, incluye la creación de un mecanismo de información compartida entre Israel, Hamás y la Cruz Roja para localizar los restos de las víctimas y garantizar una entrega digna de los fallecidos.

Tensiones políticas y humanitarias en torno al pacto

Israel ha rechazado incluir en el intercambio a los líderes palestinos Ahmad Saadat y Marwán Barghuti, considerados figuras clave en el movimiento nacional palestino y condenados por terrorismo. Barghuti, visto por muchos como el posible sucesor de Arafat, continúa encarcelado, mientras el actual presidente Mahmud Abbas respalda el desarme de Hamás y el plan de paz impulsado por Trump.

En el terreno, la situación humanitaria sigue siendo crítica. El 90% de las viviendas de Gaza han resultado dañadas y miles de desplazados temen que la guerra se reanude en cualquier momento. "Nos aterra que la guerra vuelva a empezar. Ya no tenemos dinero para estar desplazados, no nos quedan fuerzas", lamenta Bilal al-Najjar, uno de los civiles refugiados en el sur de Gaza.

Trump llega a Israel antes de la firma del acuerdo en Egipto

El presidente Donald Trump llegará este lunes a Tel Aviv para reunirse con Benjamín Netanyahu y Amir Ohana, presidente del Parlamento israelí. Está previsto que pronuncie un discurso ante la Knset, convirtiéndose en el cuarto mandatario estadounidense en hacerlo, tras Carter, Clinton y George W.Bush.

El Parlamento israelí se ha iluminado de azul, blanco y rojo como las banderas de ambos países en honor a la visita. Tras su paso por Jerusalén, Trump se desplazará a Sharm el Sheij, donde se celebrará la cumbre internacional de firma del acuerdo de paz. Participarán líderes de veinte países, aunque Israel no estará presente formalmente en la ceremonia, en la que se espera la ratificación definitiva del plan para Gaza y el anuncio del fin oficial de la guerra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Bruselas frena a España: no contará gasto climático como defensa ni accederá a fondos del Plan ReArmar

Imagen de los líderes de la UE.

Publicidad

Mundo

El príncipe Andrés de Inglaterra, en una imagen de archivo.

El príncipe Andrés, en un correo dirigido a Epstein: "Volveremos a jugar pronto"

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

Israel y Hamás ultiman el intercambio de rehenes y presos, con la entrega prevista para este lunes

Imagen de una persona realizando una llamada telefónica.

Una mujer llama al teléfono de emergencias minutos antes de su asesinato: quedan registrados sus gritos

Imagen de la Policía Metropolitana de Londres.
Londres

Una agente de policía dirigía una empresa de bronceado mientras estaba de baja por supuestos problemas de salud mental

Ayer, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, recibió a la diputada de su partido Jimena González
Flotilla

Reyes Rigo y otros cuatro miembros de la flotilla ya viajan hacia España

Imagen de un camión en el paso fronterizo de Rafah, en Egipto.
Gaza

300 camiones con ayuda humanitaria han entrado en Gaza a través de Egipto

Se espera que alrededor de 400 camiones cargados con alimentos y medicinas entren hoy a través del paso fronterizo de Rafah.

Imagen de Melania Trump
EEUU

Melania Trump anuncia que ocho niños ucranianos han vuelto con sus familias tras negociar con Putin

La primera dama de Estados Unidos ha revelado que escribió una carta a Putin y pidió a su marido que se la entregara personalmente durante su reunión con el mandatario ruso en Alaska.

Vista del nuevo misil balístico intercontinental durante un desfile militar con motivo del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.

El nuevo misil "más poderoso" de Corea del Norte que es capaz de alcanzar Estados Unidos

A3 Noticias de la Mañana (19-05-25) El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, padece un cáncer de próstata "agresivo" con metástasis

Biden comienza radioterapia por cáncer de próstata con metástasis ósea y tratamiento hormonal

Imagen de archivo de Federico Dorcazberro.

Asesinan a tiros a un conocido cantante argentino mientras conducía por una zona muy transitada

Publicidad