VÍDEO: Una noria se desploma con 80 personas a bordo en la India

Al menos 30 personas han resultado heridas tras la colisión de una noria en un parque de atracciones en Uttar Pradesh, India. La atracción, de 18 metros de altura, se derrumbó repentinamente en pleno funcionamiento la noche del miércoles, con casi 80 personas a bordo. Entre 30 y 40 personas, la mayoría mujeres y niños, resultaron heridas, algunas de gravedad.

Según informan los medios locales, la atracción había dado solo dos vueltas cuando se empezaron a escuchar sonidos de crujidos, y a pesar de que los asistentes avisaron a los dueños que monitoreaban el juego, fueron ignorados. Pocos segundos después, la noria terminó cediendo y desplomándose.

Las primeras investigaciones apuntan a un posible fallo estructural y a deficiencias en el anclaje de la atracción, lo que habría impedido que soportara la carga completa.

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