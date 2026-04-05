Salud
Sangre en las sábanas y picazón extrema: el síntoma de una joven que escondía un linfoma de Hodgkin
Tras acudir varias veces a los médicos y ser prácticamente ignorada, rompió a llorar delante de ellos para que le hicieran caso: "Me rascaba hasta sangrar".
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Sumbul Ari sufrió una auténtica agonía durante casi un año después de que diferentes médicos no dieran con su diagnóstico real o, directamente no prestaran la suficiente atención a un caso que comenzó con un picazón incesante: "Me rascaba con objetos afilados hasta sangrar", y terminó derivando en un diagnóstico de cáncer linfoma de Hodgkin.
"Me encontraba sangre en las sábanas de tanto rascarme mientras dormía"
Ari, de 26 años y residente en Australia, padeció prácticamente durante un año una molestia que no cesaba en su piel y que terminó repercutiendo en gran parte de su cuerpo. Además de un picazón incesante, sufría sudores nocturnos, fatiga extrema, diferentes infecciones e incluso pérdida de apetito. Pero lo más incómodo y doloroso para ella fue el picazón que sentía en la piel: "Me despertaba y encontraba sangre en las sábanas de tanto rascarme mientras dormía. Lo peor eran los pies, pero tenía sangre por todo el cuerpo"
A medida que los dolores de Sumbul seguían castigándola, los médicos no daban con el diagnóstico real y, además, según ella tampoco se esmeraban lo suficiente en encontrarlo: "Me dijo que simplemente tenía la piel seca". De la piel seca, otros profesionales le dijeron que sería sarna, o incluso una eccema.
Un bulto en el cuello fue el punto de inflexión
El punto de inflexión llegó cuando Ari localizó un bulto en el cuello, y antes de acudir a otro médico buscó en Internet sus síntomas y apareció que en la mayoría de los casos era un linfoma: "Dios mío, creo que tengo cáncer ".
Ahora, la joven volvió al hospital y rompió a llorar para que los profesionales médicos la tomaran en serio, y estos terminaron detectando ganglios linfáticos inflamados localizados en su pecho, cuello y bazo, y la derivaron para que le realizaran una ecografía de urgencia.
Hace apenas unas semanas, a mitad de marzo de 2026, se le diagnosticó un linfoma de Hodgkin en estadio 2-3, casi un año después de que comenzaran los primeros síntomas. La noticia, en parte, fue un alivio para ella al tener un camino y un tratamiento claro para afrontar: "Saber que estoy en el camino correcto para volver a ser una persona normal y funcional me hace muy feliz". Además, este diagnóstico permitió que sus picazones cesaran: "Ya no tenía que rascarme hasta morir".
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