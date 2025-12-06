VÍDEO: Un conductor bajo los efectos del alcohol y las drogas atropella a 19 personas en la isla de Guadalupe

Son imágenes impactantes. Un conductor, que había bebido y había consumido cannabis, perdió el control de su coche, se estampó contra un camión-restaurante en la localidad de Sainte Anne, en la isla francesa de Guadalupe, en el Caribe. Atropelló a 19 personas, que han resultado heridas, tres de ellas de extrema gravedad.

Los hechos ocurrieron este viernes, poco después de las 19:30 (hora local), cuando el vehículo se desvió de su trayectoria y acabó chocando contra el camión-restaurante, en la plaz Shoelcher. El hombre, de 45 años, estaba bajo los efectos del alcohol y del cannabis, algo que comprobaron los agentes después de realizarle los respectivos test.

