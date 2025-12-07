Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Louvre sufre una grave inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias que daña unas 400 obras

Una rotura de tuberías en mal estado provocó una fuga de agua sucia que afectó a documentos y espacios de trabajo. Parte del material sería irrecuperable.

Museo del Louvre. Par&iacute;s

Museo del Louvre. París Turismo de Francia

Paula Hidalgo
Publicado:

El Louvre no parece estar atravesando su mejor momento. Tras el robo histórico en el que se perdieron joyas de un valor cultural y económico incalculables, ahora su patrimonio se ha vuelvo a ver dañado. Diferentes obras y documentos antiguos resultaron dañados el pasado 27 de noviembre tras una inundación en la biblioteca de antigüedades egipcias del Museo del Louvre. La avería se originó en unas tuberías cuyo mal estado era conocido, según reveló La Tribune de l'Art y confirmó posteriormente BFMTV, que tuvo acceso a fotografías del incidente y a un correo interno del Comité de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo (CHSCT).

En ese mensaje, enviado un día después, se explicaba que "una válvula que alimentaba las tuberías encima de la documentación, que se sabía que estaban defectuosas, provocó una importante inundación de agua sucia que dañó gravemente obras y documentos y deterioró considerablemente los espacios de trabajo". La moqueta quedó empapada y varios despachos quedaron inutilizables. Los empleados que se encontraban allí lograron cortar la fuga a tiempo para evitar que el agua alcanzara una caja eléctrica en la planta inferior, lo que podría haber provocado un accidente "grave".

Hasta 400 obras dañadas y críticas por la falta de inversión

El responsable de La Tribune de l'Art, Didier Rykner, estimó que unas 400 obras habrían resultado afectadas, algunas de ellas en un estado "irrecuperable". Según denunció, no se trata de un episodio inesperado: el personal llevaba años reclamando fondos para proteger la documentación ante una posible rotura de canalizaciones "cuyo estado vetusto es bien conocido".

La biblioteca de antigüedades egipcias, ubicada en el pabellón Mollien, es un espacio de consulta reservado a conservadores, historiadores, universitarios y personal interno del museo. Rykner lamentó además que el deterioro de estas instalaciones contrasta con los 276.000 euros gastados recientemente en mobiliario de diseño para las oficinas de la presidenta del museo, Laurence des Cars, y otros altos cargos.

Un incidente que empeora la crisis del museo

Esta nueva polémica llega en un momento delicado para el Louvre, aún marcado por el espectacular robo del 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones accedió con un montacargas a la Galería de Apolo en pleno día y sustrajo joyas de la corona francesa. Aunque todos los integrantes del comando han sido detenidos, las piezas no han sido recuperadas.

Este miércoles, el Senado francés presentará las conclusiones de la investigación administrativa abierta para esclarecer aquel robo y detectar posibles fallos de seguridad.

