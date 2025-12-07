Un grupo de militares anuncia un intento de golpe fallido y el cese del presidente de Benín

Un grupo de militares de Benín ha anunciado a través de la cadena de televisión pública el derrocamiento del presidente beninés, Patrice Talon, y la instauración de una junta militar encabezada por el teniente coronel Pascal Tigri. Por el momento las autoridades no se han pronunciado y hay versiones conflictivas sobre el posible éxito de este levantamiento militar.

Un militar ha afirmado que los alzados han erigido el Comité Militar para la Refundación (CMR), liderado por Tigri, y han anunciado el cese de Talon, el cierre de las fronteras y la disolución de la Constitución. "Talon ha sido cesado de sus funciones. Pascal es nombrado presidente del CMR", ha dicho.

Asimismo ha defendido el papel del Ejército en la defensa "de la paz y la tranquilidad". "El Ejército se compromete solemnemente a dar al pueblo beninés la esperanza de un amanecer realmente nuevo en el que reine la fraternidad, la justicia y el trabajo, símbolo de nuestra unidad nacional", ha zanjado.

El comunicado llega después de que un grupo de militares interrumpiera en la sede de la televisión pública después de que la Embajada de Francia en Cotonú informara sobre "disparos" en Camp Guezo, en los alrededores de la residencia de Talon. "Por razones de seguridad, les aconsejamos permanecer en casa hasta nuevo aviso y durante el tiempo necesario hasta que se aclare totalmente la situación. Recomendamos que siga regularmente la información y se mantenga atento a los comunicados oficiales en las próximas horas", ha manifestado la legación.

Fuentes citadas por el diario beninés 'La Nouvelle Tribune' han apuntado que la situación se encontraría ya bajo control de las autoridades de Porto Novo, que habrían impedido el éxito del golpe.

Talon, de 67 años, tiene previsto abandonar el poder tras las elecciones de abril de 2026, cuando completará su segundo mandato. La intentona golpista en Benín tiene lugar cerca de una semana después del derrocamiento del presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Asimismo, durante los últimos cinco años se ha registrado una oleada de golpes de Estado en África occidental, incluidos dos en Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger.

