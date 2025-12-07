Una mujer envenena a tres adolescentes con frambuesas tras una ruptura amorosa con el padre de una de ellas

Compró talio, un metal tóxico. Cinco días después, compró frambuesas y las bañó en chocolate. El día del crimen inyectó el talio en el interior de las frutas, llamó a un mensajero y mandó el postre de regalo a una casa donde estaban tres adolescentes. No obstante, el envío a ese hogar no fue casualidad: era la casa del padre de una de las jóvenes y con el que Zulma Guzmán había tenido un romance.

Esa misma noche, y cuando cada una de ellas estaba durmiendo en su hogar, comenzaron las molestias estomacales. Ese dolor continuó aumentando y las menores tuvieron que ser trasladadas a la Fundación Santa Fe de Bogotá. En el hospital, Inés de Bedout, de 14 años, y su amiga Emilia Forero, de 13 años, murieron.

Envenenó a las menores con talio

La autopsia reveló que las niñas murieron a causa del talio, un químico de elevada toxicidad que alguien había metido en las frambuesas. En un primer momento, las autoridades barajaban varias hipótesis: una posible responsabilidad de los productores de alimentos, la intervención de una banda criminal o la sucesión de muertes accidentales en un lujoso barrio de Bogotá. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que todo apuntaba a un asesinato. El viernes, la Fiscalía General de Colombia desveló que, efectivamente, fue un crimen y la presunta asesina es una empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing Car-B llamada Zulma Guzmán Castro.

La Fiscalía ha asegurado que Zulma Guzmán está en el centro de un proceso penal de alto perfil, acusada de coordinar el envío de frambuesas contaminadas con talio que provocaron la muerte de las menores de 13 y 14 años. Asimismo, la Fiscalía ha solicitado a Interpol una orden de arresto internacional, ya que la mujer abandonó Colombia cuando fallecieron las menores.

Zulma Guzmán Castro pudo haber cometido el crimen por motivos pasionales

Tal y como detallan las autoridades, Zulma Guzmán Castro habría cometido el crimen por motivos pasionales, ya que sostuvo una relación con Juan de Bedout, el padre de una de las fallecidas. Ese supuesto romance entre ambos ha llevado a los agentes encargados de la investigación a seguir la pista de otro posible asesinato. Tal y como adelantó el diario 'El Colombiano', la mujer de Bedout murió de forma similar dos años antes.

La propia empresaria tecnológica aseguró que la "acusan de haber huido a Argentina, Brasil, España y Reino Unido". Según Zulma, "los que la conocen saben que ha estado en Argentina desde hace más de dos años trabajando". Tal y como ha detallado Guzmán Castro, se encuentra "en medio de una situación gravísima donde la están acusando de haber sido quien envió un veneno que mató a unas niñas hace meses". Asimismo, Zulma ha afirmado que imagina que la acusan porque "tuvo una relación secreta con el padre de una de las menores".

La Fiscalía alega que Guzmán salió de Colombia el 13 de abril y que utilizó una empresa de mensajería para entregar el postre de frutas. Tras los hechos, el repartidor declaró a los investigadores que un amigo de Zulma le había dado el paquete con las frambuesas y le había dicho que era un regalo para la familia.

