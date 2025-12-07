Trump Jr. insinúa que su padre podría "desentenderse de Ucrania" y carga contra la Unión Europea

Donald Trump Jr. ha dejado abierta la posibilidad de que su padre, el presidente de Estados Unidos, "se desentienda de Ucrania". Lo ha hecho este domingo durante su intervención en el Foro de Doha, donde ha lanzado duras críticas contra Kiev, contra Volodimir Zelenski y también contra la Unión Europea. Según él, los europeos llevan "años diciendo que quieren atacar a Rusia", pero esperan que sea Washington quien "firme el cheque".

En su intervención, Trump Jr. ha afirmado que EEUU necesita "más socios como Qatar y menos como la Unión Europea", poniendo como ejemplo la mediación del emirato en Gaza frente al papel europeo en Ucrania. Ha acusado además a Bruselas y Londres de no asumir suficientes costes, a pesar de que Europa ha destinado más ayuda que Estados Unidos, y ha asegurado que su país está financiando parte del esfuerzo militar a través del programa PURL impulsado por su padre.

Trump Jr. también ha arremetido contra la posición de la responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, a la que ha reprochado que plantee la derrota de Rusia como un resultado del desgaste económico. "Eso no es un plan", ha afirmado.

Ataques directos a Ucrania y al presidente Zelenski

El primogénito de Trump ha acusado a Ucrania de corrupción y ha asegurado que parte de la ayuda internacional habría acabado "en Bugattis y Ferraris" vistos en Mónaco. También ha afirmado que "Ucrania es más corrupta que Rusia" y que Zelenski es un "genio del marketing" convertido en "ídolo de la izquierda", pese a, según él, "años de robos y sobornos".

"Este verano me fui de vacaciones con mi bella novia Bettina a Mónaco, y el 50% de los 'supercoches' -los 'Bugattis', los 'Ferraris'- tenían matrícula ucraniana. ¿De dónde ha salido eso? Yo estuve en Ucrania hace 20 años y aquello no era una maravilla de lujo. Los ricos se fueron [por la guerra], dejaron a la clase campesina combatiendo, y los líderes ahora no tienen incentivo para acabar la guerra mientras el chorro de dinero siga. Es lo mismo que ha pasado en Rusia. Los hijos de los oligarcas no están combatiendo, y Putin está usando la guerra para reconstruir su base industrial. Las sanciones solo han servido para subir el precio del petróleo", ha dicho.

Ha dicho incluso que el presidente ucraniano "no ganará otras elecciones" y que continuará "robando". Estas declaraciones llegan a pesar de que Trump Jr. no ocupa ningún cargo público, aunque sí mantiene influencia política y económica en el entorno presidencial, según ha reconocido la propia moderadora del encuentro.

Al referirse al apoyo a Ucrania, Trump Jr. ha insistido: "No sé si mi padre se va a ir de Ucrania. Mi padre es imprevisible". Su intervención se ha interpretado como una señal del tono que podría adoptar la Casa Blanca en los próximos meses, especialmente con las negociaciones del plan de paz para Ucrania, en el que también participan figuras del entorno familiar, como Jared Kushner.

