Una novia acaba en silla de ruedas tras caer desde la ventana del hotel en su noche de bodas

Jackie Sexton, que celebraba su boda el 29 de febrero de 2020, sufrió un grave accidente al caer desde una ventana situada a más de siete metros de altura en el hotel donde pasaba la noche nupcial. El Tribunal Superior de Irlanda escuchó cómo la caída le provocó fracturas en las costillas, una lesión pulmonar, daños en la espalda, la pierna, la cadera y el hueso pélvico. La luna de miel nunca llegó a celebrarse.

La novia, que llevó el caso ante los tribunales contra Deebert House Hotel Ltd, alegaba negligencia por parte del establecimiento al no garantizar la seguridad en la habitación. El hotel negó rotundamente su responsabilidad y defendió que las ventanas contaban con limitadores instalados conforme a la normativa desde 2014.

En su declaración, Sexton explicó que ella y su marido volvieron al hotel sobre las 3:30 horas de la madrugada tras la recepción. Habían bebido durante la celebración y lo último que recuerda es estar sentada en ropa interior en el alféizar de la ventana, fumando un cigarrillo con los pies apoyados en una mesa. El siguiente recuerdo ya es despertando en el Hospital Universitario de Limerick (Irlanda) con un dispensador de morfina, según relató ante el juez.

Fue su marido, Christopher, quien reconstruyó lo ocurrido. Al volver del baño, no encontró a su esposa en la habitación y vio la ventana abierta. Aunque no podía verla desde arriba, escuchó sus gritos procedentes del pavimento húmedo y nevado. Llegar hasta donde había caído no le resultó fácil, ya que la zona estaba restringida.

Lesiones graves y una rehabilitación larga y dolorosa

La caída desde más de 7,6 metros le provocó lesiones múltiples: fracturas de costillas, daños en la columna, pelvis y pierna, un colapso pulmonar y una insuficiencia renal. Antes del accidente, Sexton llevaba una vida activa: era aficionada a la natación, las caminatas, tenía licencia de jockey y trabajaba en hostelería, comercio y producción de material médico. Hoy asegura que no puede volver a llevar a cabo esos trabajos debido al dolor persistente.

Su recuperación, marcada además por la pandemia, incluyó cirugía, un collarín cervical, un corsé espinal, meses en silla de ruedas, muletas, fisioterapia y medicación fuerte. Describió el proceso como "doloroso y aterrador".

El caso se cierra tras un acuerdo entre las partes

La vista, prevista para cinco días, dio un giro el viernes por la tarde. Cuando el abogado del hotel, Aidan Doyle SC, debía reanudar el interrogatorio, la representación de Sexton informó a la jueza Denis Brett de que ambas partes estaban negociando una solución.

Poco después de las tres de la tarde, el abogado Barney Quirke comunicó que habían llegado a un acuerdo y pidió desestimar el caso. La jueza accedió y cerró el procedimiento, deseando lo mejor a Sexton tras la dura experiencia vivida.

