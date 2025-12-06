Zelenski se reunirá el lunes con los líderes europeos del E3 para revisar las negociaciones de paz

Ucrania ha vivido en las últimas horas uno de los ataques más intensos desde el inicio de la invasión rusa. Según las autoridades de Kiev, Rusia lanzó 653 drones y 51 misiles contra múltiples regiones del país durante la pasada noche, en una ofensiva masiva dirigida principalmente a infraestructuras energéticas y de calefacción en pleno inicio del invierno, y con temperaturas bajo cero. De los drones, 585 fueron derribados, pero 29 proyectiles lograron impactar contra instalaciones clave, dejando al menos ocho civiles heridos y provocando importantes daños en la red eléctrica y de calefacción.

"Que nos escuche el señor Trump"

Las consecuencias han sido devastadoras para muchas ciudades. Localidades cercanas a Kiev se han visto obligadas a buscar refugio en estaciones de metro, según ha reconocido una ucraniana víctima de estos ataques ante los micrófonos de Antena 3: "Desde que perdimos nuestra casa, tenemos que escondernos en el metro cuando suenan las alarmas". Otra mujer ha pedido ayuda internacional de forma desesperada: "Necesitamos urgentemente que el mundo nos ayude, que nos escuche el señor Trump. Rusia le está engañando".

Crece la inquietud en Europa

Mientras Ucrania lucha por mantener activo su sistema energético en pleno invierno, la ofensiva rusa ha reactivado las alertas de seguridad en Europa. Polonia, país fronterizo con Ucrania, ha movilizado a sus fuerzas armadas y ha puesto en alerta a todos sus sistemas de defensa terrestres y aéreos, ante el riesgo de desbordamientos del conflicto. Al mismo tiempo, Suecia ha denunciado la presencia de submarinos rusos en sus aguas, lo que ha incrementado más la preocupación regional.

Ucrania, pese al cansancio acumulado y a la intensidad de esta última ofensiva, afirma que su ejército no claudicará. El presidente VolodímirZelenski ha condenado el ataque contra infraestructuras civiles y ha pedido a sus aliados mantener el apoyo militar y económico para resistir durante el invierno, un periodo crítico por la dependencia de las redes de calefacción y electricidad.

Zelenski se reunirá este lunes para revisar el estado de las negociaciones

El presidente ucraniano, VolodímirZelenski, viajará el lunes a Londres para reunirse con el primer ministro británico, KeirStarmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron. El encuentro servirá para evaluar el estado de las negociaciones en torno al plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

El presidente francés ha confirmado el encuentro a través de sus redes sociales, y ha aprovechado para condenar los recientes ataques nocturnos rusos contra infraestructuras energéticas: "Condeno en los términos más enérgicos posibles los ataques masivos que tuvieron como objetivo anoche en Ucrania, en particular su infraestructura energética y ferroviaria", ha manifestado Macron.

El presidente francés ha reiterado el apoyo incondicional a Ucrania y ha destacado que la reunión también abordará las garantías de seguridad necesarias para una paz duradera.

