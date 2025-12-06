Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

UCRANIA

Zelenski se reunirá el lunes con los líderes europeos del E3 para revisar las negociaciones de paz

Rusia lanza un ataque masivo de drones y misiles contra Ucrania, con el objetivo de derribar la red eléctrica y la calefacción.

Ucrania

Crece la inquietud entre los países europeos por la situación en Ucrania | Antena3.com

Publicidad

Marta Alarcón García
Publicado:

Ucrania ha vivido en las últimas horas uno de los ataques más intensos desde el inicio de la invasión rusa. Según las autoridades de Kiev, Rusia lanzó 653 drones y 51 misiles contra múltiples regiones del país durante la pasada noche, en una ofensiva masiva dirigida principalmente a infraestructuras energéticas y de calefacción en pleno inicio del invierno, y con temperaturas bajo cero. De los drones, 585 fueron derribados, pero 29 proyectiles lograron impactar contra instalaciones clave, dejando al menos ocho civiles heridos y provocando importantes daños en la red eléctrica y de calefacción.

"Que nos escuche el señor Trump"

Las consecuencias han sido devastadoras para muchas ciudades. Localidades cercanas a Kiev se han visto obligadas a buscar refugio en estaciones de metro, según ha reconocido una ucraniana víctima de estos ataques ante los micrófonos de Antena 3: "Desde que perdimos nuestra casa, tenemos que escondernos en el metro cuando suenan las alarmas". Otra mujer ha pedido ayuda internacional de forma desesperada: "Necesitamos urgentemente que el mundo nos ayude, que nos escuche el señor Trump. Rusia le está engañando".

Crece la inquietud en Europa

Mientras Ucrania lucha por mantener activo su sistema energético en pleno invierno, la ofensiva rusa ha reactivado las alertas de seguridad en Europa. Polonia, país fronterizo con Ucrania, ha movilizado a sus fuerzas armadas y ha puesto en alerta a todos sus sistemas de defensa terrestres y aéreos, ante el riesgo de desbordamientos del conflicto. Al mismo tiempo, Suecia ha denunciado la presencia de submarinos rusos en sus aguas, lo que ha incrementado más la preocupación regional.

Ucrania, pese al cansancio acumulado y a la intensidad de esta última ofensiva, afirma que su ejército no claudicará. El presidente VolodímirZelenski ha condenado el ataque contra infraestructuras civiles y ha pedido a sus aliados mantener el apoyo militar y económico para resistir durante el invierno, un periodo crítico por la dependencia de las redes de calefacción y electricidad.

Zelenski se reunirá este lunes para revisar el estado de las negociaciones

El presidente ucraniano, VolodímirZelenski, viajará el lunes a Londres para reunirse con el primer ministro británico, KeirStarmer; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron. El encuentro servirá para evaluar el estado de las negociaciones en torno al plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia.

El presidente francés ha confirmado el encuentro a través de sus redes sociales, y ha aprovechado para condenar los recientes ataques nocturnos rusos contra infraestructuras energéticas: "Condeno en los términos más enérgicos posibles los ataques masivos que tuvieron como objetivo anoche en Ucrania, en particular su infraestructura energética y ferroviaria", ha manifestado Macron.

El presidente francés ha reiterado el apoyo incondicional a Ucrania y ha destacado que la reunión también abordará las garantías de seguridad necesarias para una paz duradera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Mundo

Elon Musk durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca

Elon Musk pide la "abolición" de la Unión Europea tras la multa a la red social X de 120 millones

Ucrania

Zelenski se reunirá el lunes con los líderes europeos del E3 para revisar las negociaciones de paz

HRW acusa a Trump de usar como "chivo expiatorio" a un grupo de países para justificar sus políticas migratorias

EEUU eleva la presión sobre Venezuela: bombardeos contra supuestas narcolanchas y declara los cárteles como "narcoterroristas"

Imagen que muestra a Cristian Hernán Yong Granadino, el detenido en Perú
Crimen

Detienen en Perú a 'Chuky', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años huido de la justicia

Un hombre con el ojo rojo
Infección mortal

Una mujer acude al médico por un resfriado y termina con una cirugía cerebral: "Mi ojo supuraba pus"

Imagen de cazas de la OTAN
Rusia-Ucrania

Polonia despliega preventivamente aviones de combate tras los ataques rusos contra Ucrania

Ucrania ha informado de un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles que han impactado contra 29 puntos del país.

EEUU.- Trump insiste en la anulación de las órdenes y documentos firmados automáticamente por la Administración Biden
Trump migración

Trump asegura que la civilización europea desaparecerá por la invasión migratoria: "Será irreconocible en 20 años"

En su documento de Estrategia de Seguridad Nacional, el republicano ha expresado su deseo de que Europa pueda recuperar "su confianza civilizatoria".

Red social X

La Comisión Europea multa a la red social X con 120 millones por falta de transparencia y "diseño engañoso" de su sistema de verificación

narcolancha y EEUU

Estados Unidos lanza un nuevo ataque contra otra "narcolancha" en el Pacífico y mata a otras 4 personas

Diagnóstico cáncer de mama

Mujeres con cáncer de mama reciben quimioterapia innecesaria en Alemania

Publicidad