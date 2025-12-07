Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia durante la noche con 250 drones y misiles

Ucrania ha denunciado el lanzamiento de unos 250 drones y misiles por parte de Rusia durante la última hora. Añade que unos 180 han sido interceptados. En total fueron detectados drones de ataque de tipo Shahed y Gerbera, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Orel, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

Las fuerzas rusas también lanzaron tres misiles aerobalísticos de tipo Kinzhal, desde la región rusa de Tambov y dos misiles balísticos Iskander-M desde la de Kursk.

Pese a ello, se produjeron 65 impactos en 14 emplazamientos distintos, concluyó el parte. Ucrania advierte de que el ataque continúa y de que varios drones rusos siguen encontrándose en el espacio aéreo ucraniano.

Por otro lado, la administración militar de la región de Poltava, en el oeste del país, informó de un ataque combinado con drones y misiles contra varias infraestructuras del sector energético en el distrito de Kremenchuk, donde a consecuencia de ello quedó interrumpido parcialmente el suministro de electricidad, agua y calefacción.

"Los impactos directos y la caída de fragmentos provocaron incendios. Se produjeron daños al equipamiento técnico", escribió el jefe de la administración militar de Poltava, Volodímir Kohut, en Telegram. El Ministerio de Energía explicó que las labores de reparación para restablecer el suministro a los consumidores afectados se están produciendo a contrarreloj y recordó que se mantienen los cortes planificados de corriente en todo el país como parte de las medidas de racionamiento de energía.

El sábado las autoridades ucranianas informaron de un ataque ruso masivo con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que causó daños en infraestructuras energéticas y de transporte y dejó por lo menos ocho civiles heridos.

Varias víctimas mortales

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado de que el ataque ha dejado varias víctimas mortales. "Trágicamente, murieron personas en Sloviansk y en la región de Cherníguiv", escribió en X sin especificar el número exacto de víctimas de los ataques.

"Tan sólo esta semana, Rusia lanzó más de 1.600 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles de varios tipos contra Ucrania. Los blancos principales de estos ataques son las infraestructuras que hacen funcionar la vida cotidiana", aseguró el presidente.

