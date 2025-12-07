Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El aeropuerto de Vilna vuelve a cerrar por la presencia de globos de contrabando

Con este nuevo cierre, ya son diez las veces que el aeropuerto principal de Lituania ha tenido que suspender su actividad.

Imagen de vuelos cancelados

Imagen de vuelos cancelados Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

El aeropuerto de Vilna ha vuelto a suspender el tráfico aéreo durante más de una hora el sábado por la noche ante la detección de indicios de la presencia de globos de contrabando lanzados desde Bielorrusia, después de que en los últimos meses se hayan multiplicado estos incidentes que el Gobierno del país báltico califica de actos de "guerra híbrida".

Tal y como detalló este domingo la cadena pública LRT, el cierre del espacio aéreo sobre el aeropuerto obligó a desviar cuatro vuelos al aeropuerto de Kaunas, la segunda mayor ciudad del país, y otro vuelo a Riga, la capital de la vecina Letonia, mientras que otros cuatro vuelos fueron cancelados.

Según la operadora del aeropuerto, Aeropuertos Lituanos, se vieron afectados casi un millar de pasajeros. Asimismo, cabe la posibilidad de que durante el día de hoy se produzcan algunos retrasos individuales a consecuencia del incidente.

El pasado 2 de diciembre, el Gobierno lituano pidió a la Unión Europea que impusiera sanciones a Bielorrusia por las recientes incursiones de drones y por la entrada de cientos de globos de contrabando en su espacio aéreo.

El Ministerio del Interior de Lituania aseguró entonces que, en lo que va de año, han entrado en el espacio aéreo del país báltico 599 globos de contrabando y 197 drones. Tal y como denunciaron las autoridades de Lituania, "estos ataques han obstaculizado 320vuelos, han afectado a 47.000 pasajeros y han provocado casi 60 horas de cierre de aeropuertos".

Por los continuos incidentes, la aerolínea finlandesa Finnair ha cancelado todos sus vuelos nocturnos de Helsinki a Vilna, mientras que Air Baltic ha ajustado los horarios de dos de sus vuelos para evitar las horas de la noche, momento en el que suelen llegar los globos.

Asimismo, el Gobierno lituano anunció esta semana que se prepara para declarar el estado de emergencia por la llegada de los globos de contrabando y prevé decretarlo en los próximos días.

El aeropuerto de Vilna ha sufrido 10 cierres por la presencia de globos

Hace tan solo dos semanas, el aeropuerto de Vilna suspendió temporalmente sus operaciones tras detectar la presencia de globos desplazados hacia su espacio aéreo, un incidente que ha obligado a desviar varios vuelos de llegada hacia otras ciudades. Este cierre era el noveno que sufría la capital lituana desde principios de octubre.

Aunque la aviación europea ha sufrido varios episodios de caos por avistamientos de drones en aeropuertos como Copenhague o Bruselas, el caso lituano presenta una particularidad: Vilna atribuye estas disrupciones a globos meteorológicos utilizados para transportar cigarrillos de contrabando desde Bielorrusia.

El gobierno lituano ha calificado estos envíos como una forma de "ataque híbrido" y responsabiliza directamente al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de permitir y fomentar esta práctica. Como represalia, Lituania cerró el mes pasado los dos pasos fronterizos con Bielorrusia, aunque los había reabierto precisamente a principios de esta semana al considerar que las interrupciones aéreas habían cesado.

Vídeo: Aparatoso incendio de un avión con 180 pasajeros a bordo en Brasil

Incendio avión Brasil

