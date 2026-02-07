Mette-Marit pide perdón por su amistad con Epstein: "Los mensajes no representan a la persona que quiero ser"

La Casa Real de Noruega ha emitido un nuevo comunicado en el que reitera las disculpas de la princesa heredera Mette-Marit por su relación de amistad con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y asegura que dará más explicaciones una vez pase la situación que atraviesa la princesa.

Tal y como han detallado desde la Casa Real, "la princesa heredera rechaza rotundamente los abusos y actos criminales de Epstein". Dicho comunicado prosigue asegurando que Mette-Marit "lamenta profundamente no haber comprendido a tiempo qué clase de persona era".

El comunicado estaba acompañado de una breve declaración de la princesa en el que expresa su más "profundo pesar" por su "amistad con Jeffrey Epstein".

En dicha nota, Mette-Marit se disculpa "por la situación" en la que ha puesto "a la Familia Real, especialmente al Rey y a la Reina". Además, detalla que muchos mensajes entre Epstein y ella "no representan la persona" que quiere ser.

Por otro lado, la Casa Real insiste en que Mette-Marit "quiere contar todo lo sucedido y explicarse con más detalle". No obstante, detallan que ahora no puede hacerlo porque "se encuentra en una situación muy difícil".

Por último, Hakoon, el esposo de Mette-Marit espera que "haya comprensión" porque la princesa "necesita un poco de tiempo".

Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, está acusado de 38 delitos

Las disculpas por haber tenido una amistad con Epstein coinciden en el tiempo con la condena a la que se enfrenta su hijo Marius. En concreto, afronta desde el pasado lunes un juicio en el que está acusado de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violación a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, drogas y daños.

Mette-Marit y Epstein mantuvieron una amistad durante varios años

La princesa heredera de Noruega mantuvo una amistad cercana durante varios años con el pederasta Jeffrey Epstein. Mette-Marit llegó a visitar al magnate en su residencia de lujo en Palm Beach, en el estado de Florida, durante cuatro días a principios de 2013 e incluso, le dio consejos para "buscar esposa".

En 2019, la Casa Real ya se disculpó por los contactos entre Epstein y la princesa heredera, aludiendo a que no estaba al tanto de su pasado y que las comunicaciones entre ambos se interrumpieron en 2013, en parte porque el magnate estadounidense estaba "tratando de aprovecharse de esa relación".

