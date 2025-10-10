Condenan a 10 años de prisión al único violador de Gisèle Pelicot que recurrió su condena

El Tribunal de Apelación de Nimes ha condenado a Husamettin Dogan a 10 años de prisión por haber violado a Gisèle Pelicot. El implicado fue el único de los 50 condenados que recurrió a su sentencia por agresión sexual y violación bajo sumisión química.

Ahora, un año después de un primer proceso histórico, la corte ha endurecido su condena y deberá cumplir un año más que en primera instancia. El hombre, de 44 años, aparecía en 14 vídeos en los que se le ve violando a Pelicot mientras ella está inconsciente.

Dogan negó los hechos y se presentó como una víctima

Husamettin Dogan, padre y obrero de profesión, negó los hechos ocurridos la noche del 28 al 29 de junio de 2019, en la vivienda de la expareja de Gisèle, en el pueblo francés de Mazan.

A pesar de las conductentes evidencias, el acusado siempre se ha presentado como una víctima, remarcando que el único culpable en su caso es el marido de Gisèle, Dominique Pelicot: "¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa!".

La respuesta de Gisèle fue clara y contundente: "La única víctima en esta sala soy yo. Asuma sus actos de una vez, siento vergüenza por usted".

Durante la sesión celebrada este miércoles, Stéphane Babonneau, uno de los abogados de la víctima, preguntó directamente al condenado si consideraba que estaba en una fase de negación. Él respondió que "no".

"Cuando uno es violador, lo es. Y para toda la vida"

Pelicot tuvo que volver a mirar a los ojos a uno de sus agresores. La mujer, consagrada como un icono feminista por luchar para que "la vergüenza cambie de bando", habló con serenidad y firmeza: "Me violó, estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza".

"Cuando uno es violador, lo es. Y para toda la vida", declaró ante el tribunal.

Los vídeos

En los videos presentados, de unos 30 minutos de duración, se puede observar claramente el rostro del condenado, el cual manipula a su antojo a Gisèle, que está completamente inconsciente, sin posibilidad de moverse ni reaccionar.

"Sin estos vídeos nunca nadie habría sabido nada de esta historia. Estos vídeos han salvado la vida de Gisèle Pelicot", subrayó el abogado Camus, que se dirigió a su clienta para remarcar que "no ha perdido ni la dignidad ni la humanidad. Quienes la han perdido son sus violadores".

"Que este jurado diga alto y fuerte que los derechos del hombre son también los de la mujer. Que ante los ojos del mundo, se confirme que un acto sexual impuesto a un cuerpo dormido es una violación", finalizó el letrado.

