Las incógnitas sobre la desaparición de Gus, de 4 años, 15 días después de perderle la pista

August "Gus" Lamont lleva casi 15 días desparecido, desde el sábado 27 de septiembre, cuando se le perdió la pista en la granja de sus abuelos en el sur de Australia. En estas dos semanas las autoridades no han cesado la búsqueda del menor de 4 años, que en el momento de su desaparición, vestía un sombrero gris de ala ancha, una camisa azul de manga larga con un dibujo de un Minion de la película animada 'Gru mi villano favorito' en la parte delantera, pantalones gris claro y botas. Por desgracia la investigación ya no es considerada como una operación de rescate. Actualmente se encuentra en "fase de recuperación", ya que las autoridades tienen pocas esperanzas de que el niño continúe con vida.

La única pista que Gus dejaba antes de adentrase en el bosque y desaparecer, era una huella de su bota a unos 500 metros de la vivienda de sus abuelos. Por lo que la Policía de Australia del Sur desplegó todos los recursos disponibles para la búsqueda, que ha abarcado un radio de 3 kilómetros y a contado con buzos especializados, drones, vehículos adaptados al campo y tecnología punta para poder localizarle. Durante la investigación se han inspeccionado todos los lugares de la zona, desde la casa donde desapareció, hasta tanques de agua y presas donde el menor podría haber caído.

¿Gus podría seguir con vida?

La autoridades locales temen que el menor ya no sigue con vida, ya que en dos semanas no han encontrado nada sobre su paradero. Todo el despliegue policial compuesto por; más de 100 voluntarios apoyados por las Fuerzas de Defensa Australianas, un dron con visión nocturna, un helicóptero con cámaras infrarrojas y decenas agentes de policía a caballo; ha sido insuficiente para encontrar a Gus. Ni si quiera al colaboración de un rastreador aborigen, experto en la zona, ha servido para averiguar alguna pista.

El superintendente de Yorke Mid North, Mark Syrus, admitió que las posibilidades de supervivencia son muy bajas, ya que el niño no cuenta con agua y comida. "Un niño de cuatro años no desaparece en el aire, tiene que estar en algún sitio", sentenciaba hace unos días. No obstante, quiso lanzar un mensaje tranquilizador para la familia "Gus es un niño de campo fuerte. Puede que esté acurrucado bajo un arbusto en alguna parte, y estamos decididos a encontrarlo".

Esperanza para la familia

Ante la desesperación de la familia, el ex piloto de la Fuerza de Defensa Australiana y subcampeón de la primera temporada de Alone Australia, Michael Atkinson, comunicaba que cree que Gus aún podría estar vivo. Esto por varios factores, siendo el de más peso la procedencia del menor, por lo que Atkinson comentaba que haberse criado en el campo le otorga a Gus una familiarización con el entorno y una resistencia mayor a la de otros niños. También destacó la época del año es la más adecuada para poder estar fuera, ya que no hace ni mucho frío ni mucho calor y terminó comentando que el sombrero que lleva el menor le puede proteger bastante.

Las autoridades también comunicaban una buena noticia para el caso, ya que descartan que el niño haya sido secuestrado porque las únicas personas que transitan la carretera cercana son los propietarios de la zona.

