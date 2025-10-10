Casa Real Británica
VÍDEO: El príncipe Guillermo rompe a llorar con una mujer que sufrió el suicidio de su marido
El heredero al trono británico no pudo contener las lágrimas durante una conversación con Rhian Mannings, una mujer que perdió a su hijo y días después su esposo se quitó la vida, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.
Publicidad
El príncipe Guillermo ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de su vida pública, con el lanzamiento de un vídeo de la Casa Real británica con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. En él, el heredero al trono mantiene una conversación con Rhian Mannings, cuyo marido se suicidó días después de la muerte repentina de su hijo en 2012.
El encuentro, que se grabó en casa de la mujer, muestra a un Guillermo visiblemente afectado mientras ambos hablan sobre el duelo, el silencio que rodea al suicidio y la importancia de pedir ayuda. Cuando el príncipe le pregunta qué le diría a su esposo si pudiera hablar con él una vez más, ella responde: "Me gustaría sentarlo a mi lado y preguntarle por qué no vino a mí a hablarme. Se ha perdido mucha alegría, y habríamos estado bien. Y creo que eso es lo más difícil".
Visiblemente conmovido, Guillermo se lleva una mano a la boca y aparta la mirada. "Lo siento, es difícil hacer estas preguntas", llega a decir entre lágrimas. Mannings, con un gesto de empatía, le recuerda su propia experiencia de pérdida: "Tú también has vivido el duelo", en referencia a la muerte de la princesa Diana, en 1997.
Una red para prevenir el suicidio
El vídeo forma parte del lanzamiento de la Red Nacional para la Prevención del Suicidio, una nueva iniciativa impulsada por la Fundación Real, que el príncipe comparte su esposa, Catalina. Con una inversión inicial de un millón de libras (unos 1,2 millones de euros), la red reúne a más de veinte organizaciones del Reino Unido con un objetivo común: transformar la forma en la que se aborda y previene el suicidio, una causa que provoca más de 7.000 muertes anuales en el país.
Más Noticias
- La hermana de Madeleine McCann relata el calvario que le hizo pasar Julia Wandelt: "Editó las fotos para que se parecieran más a ella"
- La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista Reyes Rigo
- Una joven mata a sus dos bebés recién nacidos: los hallaron asfixiados y envueltos en una manta dentro de un armario
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad