Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Caso Madeleine McCann

La hermana de Madeleine McCann relata el calvario que le hizo pasar Julia Wandelt: "Editó las fotos para que se parecieran más a ella"

Amelie McCann, hermana de la niña desaparecida en 2007, ha relatado ante un tribunal británico el calvario que sufrió a manos de Julia Wandelt, la joven polaca que asegura ser Madeleine. Mensajes, cartas y fotos manipuladas que han mantenido en vela a la familia McCann.

Julia Wandelt, la joven que asegura ser Madeleine McCann

Julia Wandelt, la joven que asegura ser Madeleine McCann@iammadeleinemccann

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Amelie McCann ha relatado en un juzgado de Leicester (Reino Unido) cómo la joven polaca Julia Wandelt la acosó durante meses con mensajes, fotografías y teorías asegurando que ella era su hermana Madeleine, desaparecida en el Algarve portugués hace 18 años.

Según su testimonio, los mensajes y cartas que recibió eran "espeluznantes". "No me gustó, me hizo sentir muy incómoda y no estoy segura si fue esta, pero claramente alteró o editó las fotos para que se parecieran más a ella, lo cual es bastante perturbador", declaró ante el tribunal, en unas palabras recogidas por el diario Metro.

El acoso de Wandelt a la familia McCann

La fiscal Nadia Silver detalló que Wandelt incluso llegó a pedir pruebas de ADN y a compartir supuestos recuerdos de la infancia, insistiendo en su versión de que era Madeleine. Amelie relató que uno de los mensajes más largos que recibió transmitía una sensación de "desesperación". "Fue bastante angustioso leer los mensajes. Decía que yo era su última esperanza", explicó.

A pesar de intentar bloquearla en distintas redes sociales, como en TikTok, Wandelt seguía contactando con ella incluso a través de LinkedIn. También con su madre, Kate McCann, a quien envió numerosos mensajes. La situación llegó al punto de que la joven polaca se presentó en la casa familiar, aumentando aún más la preocupación.

Julia Wandelt, de 24 años, está siendo juzgada en el Reino Unido por acoso a la familia McCann, tanto a los padres de Madeleine como a sus hermanos, Amelie y Sean.

Las pruebas de ADN niegan el vínculo familiar

Según las pruebas de ADN realizadas, no existe ningún vínculo biológico entre Wandelt y la familia McCann. Sin embargo, existía un gran interés por parte de Wandelt y un cómplice por obtener muestras de ADN. Según el fiscal, llegaron a rebuscar en la basura de la familia McCann y a robar tenedores que había utilizado en restaurantes para tratar de obtener muestras de ADN.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Alegría desbocada en las calles de Gaza ante la primera fase del acuerdo de paz entre Hamás e Israel

Celebraciones en Gaza

Publicidad

Mundo

Julia Wandelt, la joven que asegura ser Madeleine McCann

La hermana de Madeleine McCann relata el calvario que le hizo pasar Julia Wandelt: "Editó las fotos para que se parecieran más a ella"

La activista Reyes Rigo, a la izquierda, acompañada por las otras dos mallorquinas integrantes de la Global Sumud Flotilla, Lucía Muñoz y Alejandra Martínez

La Policía israelí presenta cargos y pide prisión preventiva para la activista Reyes Rigo

Un coche de la Policía italiana

Una joven mata a sus dos bebés recién nacidos: los hallaron asfixiados y envueltos en una manta dentro de un armario

Gus, el niño de 4 años desaparecido en Australia
Australia

Las incógnitas sobre la desaparición de Gus, de 4 años, 15 días después de perderle la pista

Imagen de archivo de María Corina Machado
Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025

Ucrania guerra
Guerra Ucrania

Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética de Kiev

Los ataques también han caído en distintos edificios residenciales provocando un incendio, por ello los vecinos han tenido que ser desalojados y doce personas han resultado heridas.

Terremoto en FIlipinas
Terremoto

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude el sur de Filipinas y deja al menos un muerto

El potente sismo ha provocado daños en edificios, cortes de electricidad y evacuaciones en zonas costeras. La alerta de tsunami, activada de forma inmediata, ya ha sido levantada.

PERUVIAN PRESIDENT DINA BOLUARTE

El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte

Benjamin Netanyahu, reunido con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, el yerno del presidente, Jared Kushner, y el ministro Ron Dermer

Última hora del acuerdo de paz de Trump para Gaza, en directo: Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego y empieza a retirar sus tropas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

Trump propone "expulsar" a España de la OTAN por negarse a aumentar el gasto en Defensa: "No tienen excusa"

Publicidad