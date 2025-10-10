La hermana de Madeleine McCann relata el calvario que le hizo pasar Julia Wandelt: "Editó las fotos para que se parecieran más a ella"

Amelie McCann ha relatado en un juzgado de Leicester (Reino Unido) cómo la joven polaca Julia Wandelt la acosó durante meses con mensajes, fotografías y teorías asegurando que ella era su hermana Madeleine, desaparecida en el Algarve portugués hace 18 años.

Según su testimonio, los mensajes y cartas que recibió eran "espeluznantes". "No me gustó, me hizo sentir muy incómoda y no estoy segura si fue esta, pero claramente alteró o editó las fotos para que se parecieran más a ella, lo cual es bastante perturbador", declaró ante el tribunal, en unas palabras recogidas por el diario Metro.

El acoso de Wandelt a la familia McCann

La fiscal Nadia Silver detalló que Wandelt incluso llegó a pedir pruebas de ADN y a compartir supuestos recuerdos de la infancia, insistiendo en su versión de que era Madeleine. Amelie relató que uno de los mensajes más largos que recibió transmitía una sensación de "desesperación". "Fue bastante angustioso leer los mensajes. Decía que yo era su última esperanza", explicó.

A pesar de intentar bloquearla en distintas redes sociales, como en TikTok, Wandelt seguía contactando con ella incluso a través de LinkedIn. También con su madre, Kate McCann, a quien envió numerosos mensajes. La situación llegó al punto de que la joven polaca se presentó en la casa familiar, aumentando aún más la preocupación.

Julia Wandelt, de 24 años, está siendo juzgada en el Reino Unido por acoso a la familia McCann, tanto a los padres de Madeleine como a sus hermanos, Amelie y Sean.

Las pruebas de ADN niegan el vínculo familiar

Según las pruebas de ADN realizadas, no existe ningún vínculo biológico entre Wandelt y la familia McCann. Sin embargo, existía un gran interés por parte de Wandelt y un cómplice por obtener muestras de ADN. Según el fiscal, llegaron a rebuscar en la basura de la familia McCann y a robar tenedores que había utilizado en restaurantes para tratar de obtener muestras de ADN.

