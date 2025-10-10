Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética de Kiev

La guerra entre Ucrania y Rusia continúa, este conflicto territorial, que lleva ya tres años consecutivos de ataques militares, no parece tener un fin y su paz está más lejos que nunca. Esto debido a un nuevo ataque masivo a la ciudad de Kiev, el cual deja doce heridos y graves problemas en el suministro eléctrico de la ciudad.

La situación sucedía esta madrugada cuando un conjunto de drones y misiles, enviados por Rusia, impactaban en la capital ucraniana causando el caos. Este altercado ha sido considerado un ataque contra la infraestructura eléctrica de Kiev, ya que ha provocado severas interrupciones en el suministro eléctrico, afectando a miles de hogares por todo el territorio.

Consecuencias del ataque

Lamentablemente, algunos de los misiles han caído contra edificios residenciales, provocando un incendio que ha dejado centenares de personas desalojadas y 12 heridos, de los cuales ocho se encuentran ingresados en hospitales de la zona. Así lo confirmaba el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, mediante Telegram: "Como resultado del ataque enemigo a la capital, doce personas han resultado heridas y ocho de ellas se encuentran hospitalizadas. Cuatro reciben atención ambulatoria".

Además, muchas familias se han quedado sin suministros al margen izquierdo de la ciudad y la situación ha sido tan grave que se ha provocado una crisis eléctrica en Kiev. La cual más tarde se ha extendido a Brovari y Borispil, dejando a 28.000 viviendas sin energía.

Un problema que parece que se está intentando solucionar, según informa la administración militar regional: "Estamos trabajando para restablecer el suministro eléctrico centralizado y se han establecido puntos de insurgencia en los asentamientos". En estos puntos los afectados podrán encontrar todo lo necesario hasta que se solucione la caída eléctrica.

Más ataques rusos

En la región de Sumy, en el norte de Ucrania, caía otra ofensiva rusa con decenas de drones y bombas aéreas guiadas. Tres personas murieron y dos resultaron heridas, sumándose esta desgracia a la lista de ataques mortales por parte de Rusia. El ataque ocurría tras la expulsión de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk.

El ejercito ruso perpetró otro ataque este miércoles, provocando serios daños en el equipamiento eléctrico de una central térmica ucraniana, según informó la empresa operadora 'DTEK' en sus redes sociales. Por suerte, las Fuerzas de Defensa Aérea neutralizaron 154 de los 183 drones que los rusos utilizaron para atacar a la compañía. Bombardeo que dejó 4.500 personas con daños en su infraestructura eléctrica.

