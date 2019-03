La Policía de algunas ciudades de Estados Unidos comienza a usar aviones no tripulados

Han revolucionado las operaciones del Ejército norteamericano. Manejándolos tranquilamente desde tierra, ahora los aviones no tripulados llegan también a la Policía dentro de Estados Unidos.

En la Policía de Miami tienen un dispositivo similar al del Ejército, pero sin misiles. Los hay de muchos tipos, y su objetivo inicial es grabar desde el cielo de las ciudades. "No tiene armas, no tiene capacidad ofensiva, es sólo una cámara que vuela", asegura un policía.

Probando su nuevo juguete está también la Policía de Seattle. "Nos permite ver a dónde vamos a dirigirnos y detectar amenazas por adelantado", afirma un agente de esta ciudad. En Dakota del Norte se han utilizado ya para una operación para detener a un ranchero. En realidad, se podríar usar también con gases lacrimógenos, como armas en persecuciones o como espía para grabar cualquier conversación si no se regula pronto.

"Esta tecnología le da a la Policía mancha ancha para espiar y vigilar sin órdenes judiciales. No hay realmente control alguno por ahora", expresa la abogada especializada en Derecho Constitucional Dotty Griffith. El temor es que la tecnología va mucho más rápido que la legislación, pero no hay marcha atrás. Muy pronto, en Estados Unidos y en todo el mundo, cada policía tendrá sus propios aviones no tripulados, conocidos como 'drones'.

Los aviones son cada vez más pequeños y con capacidades que, hasta hace poco, eran de ciencia ficción.