Hamás acuerda con otras facciones traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de "tecnócratas independientes"

Hamás y varias facciones de la Franja de Gaza han pactado en Egipto la formación de una comisión de tecnócratas independientes para gobernar el enclave.

"Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional", recogen en un comunicado Hamás junto a otras facciones como Yihad Islámica o el Frente Popular.

Se comprometen a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes de la Franja". Asimismo, las facciones de Gaza han dado su beneplácito a la formación de una "comisión internacional" para supervisar la financiación de la reconstrucción de Gaza. En esta línea, "afirman al mismo tiempo la unidad del sistema político palestino y la independencia de la decisión nacional".

El anuncio corresponde en forma, pero no en fondo, con los deseos de Estados Unidos y de Israel, que quieren ver a Hamás desarmado y lejos de cualquier posición de poder. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se declaraba en contra de la participación de la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, reconocido por la comunidad internacional.

"La etapa actual", explican las facciones, "requiere una posición nacional unificada y una visión política nacional basada en la unidad de palabra y destino, y en el rechazo de todas las formas de anexión y desplazamiento en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén". Por último, han acordado "continuar el trabajo conjunto para unificar visiones y posiciones para enfrentarse los desafíos que enfrenta la causa palestina", comenzando por la reactivación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de una "reunión urgente" con el partido principal de la Autoridad Palestina, Al Fatá.

Según indican, la OLP es "el único representante legítimo del pueblo palestino, de una manera que incluya a todos los componentes y fuerzas vivas de nuestro pueblo". "El tiempo está hecho de sangre", añaden. "El momento presente es decisivo y comprometiéndose ante el pueblo palestino a hacer de esta reunión un auténtico punto de inflexión hacia la unidad nacional", han zanjado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.