Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Gaza

Hamás acuerda con otras facciones traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de "tecnócratas independientes"

El anuncio corresponde en forma, pero no en fondo, con los deseos de Estados Unidos y de Israel, que quieren ver a Hamás desarmado.

Imagen de archivo de Gaza

Imagen de archivo de GazaEFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

Hamás y varias facciones de la Franja de Gaza han pactado en Egipto la formación de una comisión de tecnócratas independientes para gobernar el enclave.

"Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional", recogen en un comunicado Hamás junto a otras facciones como Yihad Islámica o el Frente Popular.

Se comprometen a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por tecnócratas independientes de la Franja". Asimismo, las facciones de Gaza han dado su beneplácito a la formación de una "comisión internacional" para supervisar la financiación de la reconstrucción de Gaza. En esta línea, "afirman al mismo tiempo la unidad del sistema político palestino y la independencia de la decisión nacional".

El anuncio corresponde en forma, pero no en fondo, con los deseos de Estados Unidos y de Israel, que quieren ver a Hamás desarmado y lejos de cualquier posición de poder. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se declaraba en contra de la participación de la Autoridad Palestina, el Gobierno palestino en Cisjordania, reconocido por la comunidad internacional.

"La etapa actual", explican las facciones, "requiere una posición nacional unificada y una visión política nacional basada en la unidad de palabra y destino, y en el rechazo de todas las formas de anexión y desplazamiento en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén". Por último, han acordado "continuar el trabajo conjunto para unificar visiones y posiciones para enfrentarse los desafíos que enfrenta la causa palestina", comenzando por la reactivación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a través de una "reunión urgente" con el partido principal de la Autoridad Palestina, Al Fatá.

Según indican, la OLP es "el único representante legítimo del pueblo palestino, de una manera que incluya a todos los componentes y fuerzas vivas de nuestro pueblo". "El tiempo está hecho de sangre", añaden. "El momento presente es decisivo y comprometiéndose ante el pueblo palestino a hacer de esta reunión un auténtico punto de inflexión hacia la unidad nacional", han zanjado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de Gaza

Hamás acuerda con otras facciones traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino de "tecnócratas independientes"

labores de demolición del Ala Este de la Casa Blanca

Polémica en Estados Unidos: Trump derriba el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile

Muere la actriz Isabelle Tate a los 23 años tras una dura enfermedad

Muere la actriz Isabelle Tate a los 23 años tras una dura enfermedad

Imagen de archivo de un desodorante.
Reto viral

Un niño de 12 años muere tras inhalar desodorante por un reto de TikTok

Vladimir Putin, presidente de Rusia
Guerra Rusia Ucrania

Putin promete una respuesta "muy grave" si Ucrania usa los misiles Tomahawk en Rusia: "Que se lo piensen"

EEUU confirma la muerte de otros seis tripulantes de una "narcolancha" en un nuevo ataque en el Caribe
EEUU

EEUU confirma la muerte de otros seis tripulantes de una "narcolancha" en un nuevo ataque en el Caribe

El secretario de Defensa de EEUU ha anunciado a través de X que en la noche de este viernes se ha producido un nuevo ataque contra una embarcación que, según la inteligencia estadounidense, estaba relacionada con el tráfico de drogas.

A3 Noticias 2 (07-08-25) Netanyahu rechaza anexionarse Gaza y anuncia un control temporal del enclave
Cisjordania

Israel da el primer paso hacia la anexión de Cisjordania mientras Trump ve la amenaza para su plan de paz

La Knéset ha puesto en marcha la tramitación de una iniciativa para anexionar Cisjordania —competencia que el Gobierno de Netanyahu podría ejercer por sí mismo—. Donald Trump la considera un obstáculo para su plan de paz en Gaza y lanza un mensaje de calma: “No se preocupen por Cisjordania. Israel no va a hacer nada con Cisjordania, de acuerdo”. El primer ministro israelí ya ha contestado.

El expresidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy

Tres reclusos aislados tras amenazar de muerte a Nicolas Sarkozy en la cárcel

Maduro ordena a los venezolanos iniciar una "huelga general" en caso de ataque contra el país

Maduro insta a una "huelga general" en caso de ataque terrestre de Estados Unidos

Alerta

Alerta urgente por un popular producto de alimentación infantil que podría provocar la muerte

Publicidad