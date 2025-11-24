Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El plan de 28 puntos de Trump para buscar el fin de la guerra en Ucrania, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

El presidente de Estados Unidos ha asegurado que este plan "no es su última oferta" y la Unión Europea matiza los pilares fundamentales del plan.

Viñeta gráfica de Alfredo Boto Antena 3 Noticias

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redactó un plan de 28 puntos a Ucrania para intentar poner fin a la guerra. Entre esos 28 puntos destacaba la anexión de Donbás y Crimea a Rusia o los beneficios económicos que obtendría Estados Unidos en el caso de que Zelenski aceptase el plan. Precisamente, ese es el punto crítico ya que el presidente ucraniano ha asegurado que "es una difícil elección" porque tiene que elegir entre "perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio mayor".

Ese interés de Trump porque Zelenski acepte su plan ha quedado reflejado en la viñeta gráfica semanal del periodista de Antena 3 Noticias, Alfredo Boto-Hervás. En dicha viñeta, el presidente estadounidense le dice al presidente ucraniano que se "trague" el plan, representado como un sapo, de una vez porque le ha costado "prepararlo". A esas exigencias, Zelenski le responde con incógnitas y parece que tendrá que soportar esa circunstancia desagradable.

Trump recula sobre su plan de paz y reprocha a Zelenski de mostrar "cero gratitud" por sus esfuerzos para poner fin a la guerra

Tras las declaraciones del presidente ucraniano y las negociaciones del plan de paz, el presidente estadounidense ha asegurado que no es su oferta final y ha detallado que si él hubiera sido presidente durante el origen de la guerra, nunca habría sucedido.

Por otro lado, ha acusado a Ucrania de mostrar "cero gratitud" por los esfuerzos estadounidenses para poner fin a la guerra. Tal y como escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, "los líderes de Ucrania han mostrado cero gratitud por sus esfuerzos y Europa sigue comprando petróleo a Rusia".

