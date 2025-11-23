Muere una mujer tras el ataque del ciervo que había rescatado y domesticaba desde hacía años

Una mujer de 64 años ha muerto en Ohio, en EEUU, después de ser atacada por un ciervo al que había rescatado y al que intentaba domesticar en la granja donde vivía. La víctima, Jodi Proger, de 64 años, llevaba más de doce años cuidando y rehabilitando ciervos de cola blanca en su propiedad de dos hectáreas situada en Stewartsville, en el condado de Belmont, a unas dos horas al sur de Akron, según publica 'The New York Post.'

El suceso tuvo lugar el pasado sábado 15 de noviembre, cuando Proger se quedó encerrada accidentalmente en el recinto donde cuidaba a los ciervos junto a uno de ellos. Al llegar al lugar, los agentes del condado se vieron obligados a disparar al ciervo para poder llegar a la mujer, que desafortunadamente murió en el acto a causa de las heridas sufridas. Las autoridades no han detallado la gravedad ni localización de esas lesiones.

12 años cuidando ciervos

Proger inició su dedicación al rescate de ciervos en 2013, después de presenciar cómo una hembra era atropellada por un coche en una carretera de Ohio. Junto al cadáver encontró a su cría, de apenas unos días de vida, y decidió hacerse cargo del pequeño animal. Aquel gesto fue el comienzo de una larga batalla legal que finalmente le permitió mantenerlo y ampliar su labor de rehabilitación.

Desde entonces, la mujer había acogido en su casa al menos otros cuatro ciervos, entre machos y hembras, a los que cuidaba con permisos oficiales. Su hija, Jennifer Bryan, explicaba al medio que su madre contaba con la licencia necesaria para atender a esta especie y que era plenamente consciente de los riesgos que implicaba convivir con animales salvajes.

"Mi madre conocía los peligros de tener ciervos", señaló Bryan, quien recordó que Proger había dedicado gran parte de su vida al rescate de animales en el condado de Belmont. "Es una tragedia muy triste y necesitamos respeto y tiempo para llorar", añadió.

