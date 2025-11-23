Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere decapitada tras ser atropellada por un camión de basura después de superar un cáncer de páncreas

La mujer, de 69 años, fue atropellada en una rotonda cercana a una escuela primaria.

Imagen de un cami&oacute;n de basura

Imagen de un camión de basura Pexels

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una mujer, que sobrevivió al cáncer recientemente, ha muerto decapitada después de que un camión de basura le atropellase en las inmediaciones de una escuela primaria en California.

María Rubalcava de Ruesga ha muerto aplastada bajo los neumáticos de un vehículo el pasado miércoles. La mujer, de 69 años, fue atropellada en una rotonda muy cerca de la Escuela Primaria Pío Pico.

Los hechos sucedieron en torno a las 8:00 horas de la mañana cuando el Departamento de Policía de Santa Ana recibió varias llamadas informando de una colisión de tráfico en la zona residencial de las calles Shelton y Bishop.

Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, los oficiales vieron que el camión de basura chocó contra María Rubalcava, que resultó fallecida.

Tal y como detalló la cadena ABC7, el incidente ocurrió mientras los niños y sus familias caminaban por esa zona. Varios testigos han asegurado al medio de comunicación Univisión Los Ángeles que vieron el cuerpo "con su cabeza destrozada". Para otros testigos que presenciaron el momento del accidente fue muy triste porque "podría ser su madre o su padre".

Por estos hechos, los testigos están recibiendo apoyo del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana. Por el momento, el Departamento de Policía está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

Según aseguró el Departamento de Policía de Santa Ana, el conductor del camión de basura se detuvo tras los hechos y ha cumplido con la investigación.

Su familia está en shock por lo sucedido

Tras el terrible suceso, sus familiares han creado una página de GoFundMe en la que informaban de que María acababa de luchar contra el cáncer de páncreas y que estaba empezando a "sentirse ella misma de nuevo". En la misma página, su familia aseguraba que "perderla de esa forma tan repentina" les ha dejado "en completo shock" y deja un "gran vacío", "que jamás podrá llenarse", en sus corazones. De la misma manera indican que María Rubalcava deja atrás a "ocho nietos que la amaron profundamente y la extrañarán más de lo que las palabras pueden expresar".

Los vecinos consideran que esa intersección es peligrosa

Los vecinos que residen en esa zona llevan tiempo quejándose sobre esa intersección. Aseguran que siempre ha sido peligrosa porque los vehículos circulan a alta velocidad, pero desde que se construyó una rotonda, han ocurrido más accidentes.

Tal y como detallan los vecinos en Univisión Los Ángeles, se han planteado acudir al Ayuntamiento para solicitar la instalación de señales que ayuden a mejorar la seguridad.

