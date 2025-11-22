Muere la influencer Gina Lima a los 23 años: tres días después, murió su novio

Las autoridades filipinas se encuentran investigando dos muertes que han ocurrido con tan solo tres días de diferencia debido a la relación previa entre las víctimas. En concreto, se trata de la influencer y actriz de cine para adultos Gina Lima, de 23 años, y su expareja, Iván César Ronquillo, de 24 años, quien también creaba contenido en redes sociales.

Gina e Iván César vivían juntos en Quezon City, una localidad situada en el área metropolitana de Manila, la capital de Filipinas. En el caso de la muerte de la influencer, hay varias versiones: hay medios que señalan que le encontraron en una habitación de hotel y otros indican que fue en el domicilio.

En lo que coinciden todos los medios y han detallado las autoridades es que su novio la encontró el pasado domingo 16 de noviembre sin signos vitales. Al encontrarla en ese estado, avisó a su padre y entre los dos la trasladaron al hospital, donde finalmente se certificó su muerte.

Tres días después, el 19 de noviembre, Iván César Ronquillo apareció muerto en las escaleras de su vivienda. Tal y como apuntaron los efectivos policiales, el joven de 24 años podría haberse suicidado. Tan solo un día antes de su muerte, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que estaba llorando junto al cadáver de su pareja.

En el lugar donde murió Gina había medicamentos y marihuana

Un informe médico confirmó que la joven tenía lesiones externas no mortales en su cuerpo, líquido en los pulmones y congestión cardiaca. Por el momento, se desconoce la causa exacta de su muerte, ya que está a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas.

Por otro lado, en el lugar donde fue encontrada la joven, se incautaron varios medicamentos y otras sustancias como marihuana, las cuales permanecen bajo revisión.

¿Quién es Gina Lima?

Gina, nacida en Bayugan, en la provincia filipina de Agusan del Sur, era la menor de cuatro hermanos. La joven de 23 años contaba con más de 177.000 seguidores en Instagram. Además, en TikTok y Facebook compartía contenido relacionado con su día a día y sus viajes.

Al ser tan conocida en el mundo de las redes sociales, han circulado distintas especulaciones sobre su muerte que van desde la agresión física a una posible sobredosis.

Además, la familia de Iván César aseguró que este había estado recibiendo mensajes negativos y mucha presión de los internautas desde el fallecimiento de Gina. Tal y como declaró el padre del joven en la cadena GMA Network, "es demasiado tarde" para abrazar a Iván César, ya que "estaba muerto". Asimismo, su padre detalló que se sentía "mal" por no haberle podido abrazar por última vez.

Pese a esos mensajes negativos que ha recibido gran parte de la familia de Iván César, las autoridades han reiterado que Ronquillo no fue considerado sospechoso de la muerte de Gina. Por el momento, los dos casos continúan abiertos mientras las autoridades finalizan los análisis forenses y las pertinentes investigaciones para esclarecer los hechos.