Preocupación en el Reino Unido: interceptados dos barcos de guerra rusos en el Canal de la Mancha

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado que tras detectar a los dos buques rusos, llamados Stoikiy y Yelnya, el barco de la Marina británica implicado pasó las tareas de control a un aliado de la OTAN no especificado que se encontraba cerca de la costa francesa. Ya la semana pasada, el ministro de Defensa había denunciado que un barco espía ruso, el Yantar, había sido visto en la costa de Escocia y que había empleado láseres contra los pilotos de la Real Fuerza Aérea que monitorizaban sus movimientos. El ministro de Defensa sostiene que el aumento de la actividad rusa en aguas británicas es evidencia de la paulatina "agresión rusa general" que el Kremlin está promoviendo en toda Europa.

Un aumento del 30% de actividad

La Marina británica interceptó recientemente una corbeta rusa y un buque cisterna en el canal de la Mancha, en un contexto de aumento del 30% en la actividad naval rusa cerca de las aguas del Reino Unido durante los últimos dos años. Según el Ministerio de Defensa británico, la patrullera HMS Severn localizó y escoltó a la corbeta RFN Stoikiy y al buque cisterna Yelnya mientras transitaban por la zona, antes de transferir la vigilancia a un aliado de la OTAN frente a la costa de Bretaña. El Ministerio de Defensa británico informó que, además de la vigilancia en el canal de la Mancha, el Reino Unido ha desplegado tres aviones de patrulla Poseidón en Islandia como parte de una misión de la OTAN para rastrear la actividad de buques y submarinos rusos en el Atlántico Norte y el Ártico. Estas acciones buscan reforzar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en el entorno marítimo europeo.

“Imprudente y peligrosa”

El canal de la Mancha cuenta con un estrecho paso de aguas internacionales fuera de la jurisdicción francesa y británica, también a través del estrecho de Dover, que permite el paso conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En días recientes, el secretario de Defensa John Healey denunció que el buque espía ruso Yantar apuntó con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia británicos que monitoreaban sus actividades cerca de la costa de Escocia. Healey calificó la acción como “imprudente y peligrosa” y advirtió que el Reino Unido está preparado para responder a cualquier incursión en su territorio. “Mi mensaje a Rusia y a Putin es el siguiente: los vemos. Sabemos lo que están haciendo”, afirmó Healey durante un discurso en Londres. El funcionario subrayó que el Yantar forma parte de una flota rusa diseñada para poner en peligro la infraestructura submarina británica y de sus aliados, haciendo referencia a los ataques contra oleoductos y cables bajo el mar Báltico a principios de año.

