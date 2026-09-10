La justicia noruega acepta el recurso del hijo de la reina Mette-Marit, Marius Borg, condenado por violaciones y maltratos

El Tribunal de Apelación de Noruega (Borgarting Lagmannsrett) ha admitido este jueves el recurso de la defensa de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, que fue condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

En el nuevo juicio, para el que aún no se ha establecido una fecha concreta, se estudiarán tanto la cuestión de la culpabilidad del joven, de 29 años, como la duración de la pena, además de una indemnización a las víctimas.

"El Tribunal de Apelación empezará inmediatamente con los preparativos del caso. No se ha fijado todavía cuándo se celebrará la vista ni es posible en este momento decir cuándo tendrá lugar", informa este organismo en un comunicado.

Condenado por 34 delitos, entre ellos maltratos y dos violaciones

Høiby, fruto de una relación anterior de la reina a su matrimonio con Haakon VIII, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que se le acusaban, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, incumplimiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Además, fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.

El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, permanece en prisión preventiva desde febrero debido a que la justicia cree que podría intentar contactar de nuevo con una de sus víctimas y quebrantar la orden de alejamiento, como ya ha sucedió en el pasado.

La justicia noruega le permite desde julio cumplir la pena preventiva de prisión domiciliaria con una tobillera electrónica. Høiby, que no forma parte de la Casa Real, debe permanecer en su casa de Skaugum, a no ser que se vea obligado a salir por trabajo, estudios, tratamiento o visitas por enfermedad. El joven recibió permiso para participar la víspera en el funeral del rey Harald V, muerto el pasado 28 de agosto a los 89 años.