El Parlamento de Israel fija elecciones generales para octubre

El próximo 27 de octubre Israel celebrará elecciones legislativas, después de que el actual Parlamento complete el 17 de julio su mandato íntegro de cuatro años, como ha informado este domingo la cámara en un comunicado.

El vídeo fue realizado durante el debate del proyecto de ley de financiación de partidos que incorpora una disposición que fija el inicio de la campaña electoral para el 17 de julio por el presidente de la Comisión de la Knéset (Parlamento) y por Ofir Katz, el diputado del partido de Likud.

Si se cumple el calendario previsto, las primeras elecciones serán convocadas en la fecha establecida por ley en Israel hace 40 años, y las primeras en las que un Gobierno completa su mandato en más de medio siglo.

Sagit Afik, es la asesora jurídica de la Knéset y destacó que la cámara "completará su mandato íntegro y no será disuelta", así que no será necesario aprobar una ley de disolución, ya que los comicios se celebrarán en la fecha establecida por la legislación israelí.

La controvertida ley del servicio militar

Un mes después llega la confirmación de que la oposición fracasara en su intento de impulsar elecciones anticipadas mediante la disolución de la Knéset. En su momento fue impugnada por 61 votos frente a 53, después de que los partidos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, retiraran su apoyo tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno sobre la controvertida ley del servicio militar para los ultraortodoxos.

Para conocer lo que sucedió con esta ley del servicio militar, hay que retroceder a junio de 2024, cuando el Tribunal Supremo de Israel decidió que el ejército debía comenzar a reclutar a judíos ultraortodoxos después de que finalizara la norma temporal, que les permitía quedar exentos del servicio militar obligatorio.

Esta decisión llevó al Gobierno a promover un proyecto de ley para preservar buena parte de esas exenciones, aunque se prevé incorporar al servicio a una parte de esta comunidad.

Este aspecto se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política en Israel, especialmente desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que ha incrementado las necesidades de personal militar, y ha obligado a ampliar el servicio obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas.

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