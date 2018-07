El Papa Francisco asegura que ha pensado sobre su despedida: "Soy obispo y debo despedirme"

El Papa Francisco ha explicado durante la homilía que ha pronunciado en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta que ha pensado en el momento de la despedida al comentar el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en el que el apóstol Pablo se despide de los ancianos de la Iglesia para ir a Jerusalén.

"Cuando yo leo esto, pienso en mí porque soy obispo y debo despedirme (...) Pido al Señor la gracia de poder despedirme así. Y en el examen de conciencia no saldré vencedor como Pablo que... Pero el Señor es bueno, es misericordioso, pero... Pienso en los obispos, en todos los obispos. Que el Señor nos dé a todos nosotros la gracia de poder despedirnos así, con este espíritu, con esta fuerza, con este amor a Jesucristo, con esta confianza en el Espíritu Santo", ha explicado durante la misa.

"Es un pasaje fuerte, un pasaje que llega al corazón; es también un pasaje que nos hace ver el camino de cada obispo a la hora de despedirse", ha determinado durante su reflexión el Obispo de Roma al comentar la Primera Lectura de la liturgia del día.

En 2015 Francisco aseguró que tenía la sensación de que su pontificado iba a ser "breve", de "cuatro o cinco años" y apuntó además a que él es "de la idea de lo que hizo Benedicto XVI", que renunció. "Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. Cuatro o cinco años. No sé, o dos, tres. Bueno dos ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga. No sé qué es. Pero tengo la sensación que el Señor me pone para una cosa breve, no más", afirmó entonces en declaraciones a una televisión mexicana.