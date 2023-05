Un pañal, unos zapatos y una toalla, los nuevos rastros de los niños desaparecidos en la selva de Colombia

'Operativo Esperanza'. Este es el nombre con el que han denominado las Fuerzas Armadas de Colombia la investigación que pretende encontrar con vida a los cuatro pequeños desaparecidos desde el pasado 1 de mayo en la selva amazónica.

Las labores de los efectivos no cesan, pues no pierden la fe en que aparezcan vivos Lesly, Tien, Soleiny y Cristin, perteneicentes a la etnia huitoto. El mayor de ellos tiene 13 años, mientras que el más pequeño es un bebé de tan solo 11 meses. "La selva no es fácil" dice al medio W Radio la directora la de Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, sobre el conocimiento que pueden tener estos niños en unas espacio que puede ser comparable con el tamaño de España. Se encuentran desaparecidos desde el pasado 1 de mayo, día en el que la avioneta 'Cessna 206' se estrellaba en mitad de la selva virgen de Caquetá, al sur de Colombia. Era el primer viaje que estos cuatro menores realizaban con su familia para visitar al padre de dos de los niños. Desgraciadamente, el suceso de desaparición comenzó con la trágica muerte de los adultos que volaban con ellos, pues se encontraron sus cuerpos sobre la aeronave totalmente destruida.

"Los pueblos indígenas tienen conocimiento y esto puede ayudar a que la operación de rescate sea mucho más efectiva", continúa asegurando con confianza en la búsqueda Patricia Tobón.

Nuevas pistas indican a que se encuentran con vida

Ahora, nuevos rastros hallados pueden ser claves para la investigación que puede encontrar con vida a los niños. De hecho, la palabra esperanza parece estarse aplicando continuamente en las pesquisas, pues el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el ejército del país latinoamericano están lanzando desde sus helicópteros kits de supervivencia con el objetivo de mantener con vida a los pequeños. Estos incluyen elementos básicos como el agua, el suero oral, bocadillos, geles o encenderos de fuego, entre otros, que podrían ayudar a los desaparecidos a sobrevivir en un entorno nada fácil para el ser humano. Pasar día y noche en la selva es un reto de nivel, pues no cualquiera puede habitar en este lugar, y menos un bebé de tan solo 11 meses.

Buscarlos hasta encontrarlos

El lema más pronunciado por la 'Operación Esperanza' es buscarlos hasta encontrarlos, y parece que las probabilidades del hallazgo con vida de los cuatro menores desaparecidos han aumentado en las últimas horas por las curiosas pistas rastreadas. Zapatos, un accesorio de móvil, una toalla o unos pañales son algunos de los elementos hallados recientemente por los voluntarios, gracias a la colaboración también de pueblos indígenas que tienen un gran conocimiento sobre el área.

Los pañales se encontraron gracias a las labores de una mujer de la etnia nukak, que exploraba la zona acompañada por otros indígenas y comandos de las Fuerzas Especiales. Estos últimos hallaron los zapatos, que por su tallaje se cree que pertenecen al niño de 4 años, mientras que el pañal usado pequeño sería del bebé que esperan con ilusión encontrarlo con vida.

Pistas a pocos metros del accidente

Los elementos pueden ser la luz de las labores de investigación no tanto por ser en sí pertenencias de los desaparecidos, sino también por el lugar en el que se encontraron. A tan solo 428 metros de distancia al noroeste, se siniestró hace ya 24 días la avioneta en la que sobrevolaban los individuos, luego se ha deducido que aproximadamente hasta el 8 de mayo los menores seguirían como mínimo con vida tras el accidente. Asimismo, no se ha hallado ningún rastro de sangre que clarificaría posibles heridas de los desaparecidos.

Este martes, el comandante de las Fuerzas Especiales del Comando Conjunto de Operaciones Especiales declaró al medio 'Infobae' que los indicios apuntan "a que los niños se encuentran solos". Un biberón y una fruta que se pudieron haber comido han sido los otros elementos que han dado pistas en esta operación que trabaja sin descanso para encontrar ilusionadamente a los cuatro niños cuyo paradero no se conoce tras el trágico accidente de la aeronave en la que volaron.