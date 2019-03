Sarah Palin, ex gobernadora de Alaska y ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, ha defendido los esfuerzos de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, para criminalizar a los inmigrantes indocumentados. No pudo ser más explícita en sus declaraciones. "Jan Brewer tiene los cojones de los que carece nuestro presidente para tener presentes a todos los estadounidenses, no sólo a los ciudadanos de Arizona (...) en nuestro deseo de asegurar nuestras fronteras y permitir que la inmigración legal ayude a construir este país", dijo Palin al canal conservador Fox News.

Brewer presentó el pasado jueves su apelación ante un tribunal federal contra el bloqueo de las provisiones más polémicas de su ley de inmigración conocida como SB1070. Palin, que según más de un observador político tiene la vista puesta en la Casa Blanca para las presidenciales del 2012, dijo que si Obama no apoya a Brewer en su causa los gobernadores de muchos estados del país lo harán.

Los opositores de la citada ley dicen que la aplicación en su totalidad propiciaría la discriminación racial y sostienen que usurpa la autoridad federal de asegurar el cumplimiento de las leyes migratorias.

Los partidarios sostienen, por el contrario, que el estado de Arizona se vio forzado a actuar ante la falta de acción de las autoridades federales.