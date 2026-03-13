Los países más seguros según el Índice de Paz Global 2025 si surge una Guerra Mundial

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha entrado el en su decimoquinto día. Se han producido una nueva oleada de ataques que tiene a todo el mundo pendiente. El miedo de que el conflicto continúe su curso más tiempo, o que se involucren otras potencias, es una posibilidad. Sin embargo, no todos los países tienen el mismo porcentaje de riesgo.

El Institute for Economics and Peace elaboró el Índice de Paz Global 2025, donde se estudia el estado de paz y la seguridad en cada país. Además de su postura frente a una guerra a gran escala. Se evalúan 163 países a través de 23 indicadores vinculados a conflictos y militarización, y este muestra que hay más de medio centenar de guerras activas. La cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Se puede medir la seguridad de un país?

Los expertos consideran que hay ciertos factores relevantes para poder sobrellevar un conflicto a nivel mundial. La ubicación geográfica es primordial, ya que un país está más protegido si se encuentra fuera de un lugar estratégico militar y económicamente. Por otra parte, se valora la neutralidad política y militar, además de la autosuficiencia alimentaria y energética.

Otros elementos clave son la gobernanza estable, que pueda orientar a la población en caso de guerra; la cohesión social y la capacidad de preparación civil ante emergencias. Esto último lo reconoce la Unión Europea, quien ha difundido una cartilla para la ciudadanía que incluye consejos y sugerencias para afrontar situaciones de crisis.

Los países más seguros

El primer lugar del informe lo ocupa Islandia desde 2008. En sus condiciones destaca su ubicación geográfica. Otro factor llamativo es que no tiene ejército, pero sí una democracia sólida. También se añade que cuenta con energía geotérmica suficiente para abastecer todo el territorio.

Nueva Zelanda se encuentra en el tercer puesto, con una seguridad gracias a sus condiciones geográficas, una política exterior neutral y una gran democracia. Su autosuficiencia agrícola derivada de su distancia lejana con otras regiones la posiciona en un lugar tan alto.

Suiza (5ª posición), se considera un país profesional en la gestión de conflictos y no es parte de la OTAN. Cuenta con refugios antiaéreos para toda su población. Y Singapur a pesar de estar cercano a zonas de guerra, lleva años en crecimiento dentro del Índice debido a que ha asegurado alimentación y energía a sus ciudadanos.

El puesto de España en el Índice de Paz Global

El país se encuentra en la posición número 25, y en el 18 si se tiene en cuenta la seguridad en Europa occidental y central. Se trata de un buen número ya que el estudio también evalúa la seguridad interna de un territorio y su militarización. A pesar de ello, cuenta con la "desventaja" de pertenecer a la OTAN, un aspecto positivo que garantiza la cooperación entre países, pero negativo al situar a España como posible punto estratégico.

En la actualidad, hay más de 70 países que han participado en conflictos fuera de sus fronteras en los últimos 5 años.

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