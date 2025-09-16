Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
OPERACIÓN CENTINELA

Los países bálticos aseguran que Putin está esperando iniciar la guerra

Algunos miembros de los países bálticos creen que Rusia planea empezar una guerra tras las maniobras militares con Bielorrusia y la invasión de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

Imagen de maniobras de Rusia

Polonia asegura que Putin está esperando una guerra | EFE

Alejandro Lorente
Publicado:

La OTAN realizó un despegue de emergencia que dio comienzo a la Operación Centinela Oriental, anunciada apenas un día antes de esta decisión. El objetivo es reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza, informó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) en un comunicado este lunes.

La creación de 'Centinela Oriental' se inicia tras la reciente invasión del espacio aéreo polaco por drones rusos, registrada el miércoles anterior. Sin embargo, el SHAPE aclaró que el sábado no se llevó a cabo ninguna nueva violación del espacio aéreo.

“En respuesta a otra potencial amenaza de drones rusos, la OTAN lanzó su primer avión de combate para defender su espacio aéreo bajo ‘Centinela Oriental’, una nueva actividad para fortalecer más sus defensas aéreas con el objetivo de proteger a todos los aliados, menos de un día después de ser anunciada”, indicó el SHAPE.

De momento, se desconoce la ayuda o aportación exacta del Gobierno de España. En Bruselas, los países bálticos aseguran que la invasión de los drones es sólo el primer paso. Creen que Putin quiere de verdad una guerra. Por ello, han decidido crear esta iniciativa militar. La nueva misión de la OTAN es tener la mayor fuerza militar posible.

Margus Tsahkna, Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, afirma que "Putin es el responsable. Está esperando la guerra y tenemos que responder. No sólo la OTAN, también la Unión Europea."

Rusia lanza misiles hipersónicos durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

Además, Rusia sigue haciendo pruebas con misiles de crucero en Bielorrusia. En concreto, han lanzado un misil hipersónico contra un objetivo en el mar de Barents, en el océano Ártico entre Rusia y Noruega. El lanzamiento se produce durante las maniobras militares realizadas conjuntamente con Bielorrusia en un momento de gran tensión por la invasión rusa de Ucrania y la reciente aparición de los drones rusos en Polonia.

Anoche, 2 bielorrusos fueron detenidos en Varsovia. Por este motivo, Polonia ha decidido cerrar la frontera con Bielorrusia de manera indefinida.

El Kremlin asegura que la OTAN "está en guerra contra Rusia"

Al mismo tiempo que sigue habiendo drones rusos en el territorio de la OTAN, el portavoz del Gobierno Ruso, Dimitri Peskov, declaró ayer que "la OTAN está en guerra contra Rusia" y subrayó que Peskov, quien acusó a la organización militar liderada por Estados Unidos de prestar "apoyo directo e indirecto al régimen de Kiev".

Niños Gaza

