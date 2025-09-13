El PP pide a Sánchez que explique en el Congreso la participación de España en la operación "Centinela Oriental"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, acusa al presidente del Gobierno de ocultar información sobre la participación militar de España en el despliegue de tropas sobre el flanco este de la OTAN.

Gamarra reclama al jefe del Ejecutivo que informe a todos los españoles en el Congreso de los Diputados del papel que tendrá y el grado de participación que llevará a España dentro del despliegue "Centinela Oriental" de la OTAN.

Así lo afirmó ante los medios de comunicación antes del acto de imposición de pañuelo de las Fiestas de San Mateo, que organiza el Partido Popular de Logroño, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmase este viernes, a través de la red social X, que España formaría parte de este despliegue.

Cuca Gamarra remarcó que España "tiene que cumplir con sus compromisos con la OTAN, con todos aquellos que hemos adquirido", e incidió en que lo tiene que hacer "con convicción y no a regañadientes, como lo hace Sánchez, porque no cuenta siquiera con el apoyo y el respaldo de una parte de su Gobierno ni con el respaldo de la gran mayoría de sus socios".

Obligaciones que cumplir

La popular ha indicado que esta situación "nos permitió ver en el día de ayer cómo la OTAN nos tenía que recordar que tenemos una serie de obligaciones que cumplir", por lo que Cuca Gamarra demandó que España sea "un aliado sólido y serio en la OTAN y en el resto de organismos internacionales de los que formamos parte" y criticó a Sánchez porque a su juicio, "lleva a España a no serlo" porque "se despachó única y exclusivamente con un tuit, pasadas las 21.30 horas con 50 palabras, para decir que España va a formar parte de ese contingente que se va a llevar a cabo en el flanco este a través del mandato de la OTAN".

Gamarra denunció que lo hizo "sin informar al líder de la oposición, sin tratar la política exterior y de defensa como una política de Estado y sin informar a los españoles en el Congreso", lo que calificó como una "anomalía democrática que hay que revertir".

En este sentido, insistió en que "tenemos que ser un aliado serio y fiable en los organismos internacionales de los que formamos parte, como es la OTAN, y tenemos que recuperar el dialogo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en asuntos como es la participación desde el punto de vista aéreo".

Además, recalcó que el presidente del Gobierno "tiene que cumplir con su obligación de informar a los españoles en qué consiste esta participación" porque, "a día de hoy, no se sabe ni cuántos son esos medios aéreos, ni cuáles son esos medios aéreos, ni dónde vamos a participar, ni cómo vamos a participar".

