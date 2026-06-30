Países Bajos alerta de que Rusia podría atacar a la OTAN un año después de terminar en Ucrania

La Inteligencia de Países Bajos lleva tiempo alertando del nivel de peligros que acechan a Europa. En su último informe aseguran que el continente se enfrenta al mayor número de amenazas en 80 años. Y muchas de las razones vienen de Rusia.

El informe publicado deja reflexiones preocupantes, ya que advierte de un "un cambio estructural en la estrategia rusa" para reorientar su economía hacia un modelo de producción militar en el largo plazo. Moscú quiere ser capaz de mantener en el tiempo conflictos de alta intensidad y está convirtiendo su maquinaria industrial, prácticamente en una economía de guerra.

Los servicios de inteligencia neerlandeses temen que Moscú se esté preparando para un enfrentamiento a largo plazo con Europa. El peor de los escenarios que dibujan es “una guerra limitada contra algún miembro de la OTAN, que podría ser concebible en el plazo de un año tras el fin de la guerra rusa en Ucrania”.

La amenaza se analizará en la cumbre de la OTAN

Los aliados están citados en Ankara (Turquía) el próximo 7 y 8 de julio. Allí analizarán este tipo de amenazas que sobrevuelan a la Alianza. Una cita que estará coordinada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y a la que se espera que asista Donald Trump. Por parte de España, participará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Países Bajos llevará a la cumbre estas preocupaciones. Su ministra de Defensa, Dilan Yesilgoz, ha declarado que "la cuestión es si Europa será lo suficientemente fuerte a tiempo para proteger nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro estilo de vida. Esta es la responsabilidad de cada generación, pero rara vez ha sido tan urgente".

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