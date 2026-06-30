OTAN
Países Bajos alerta de que Rusia podría atacar a la OTAN un año después de terminar en Ucrania
El gobierno holandés ha emitido su informe anual sobre la estrategia de defensa. Aseguran que "Rusia se está preparando para un enfrentamiento con la OTAN en el largo plazo". Lo resumen con una advertencia clara: "la guerra es posible en Europa".
Publicidad
La Inteligencia de Países Bajos lleva tiempo alertando del nivel de peligros que acechan a Europa. En su último informe aseguran que el continente se enfrenta al mayor número de amenazas en 80 años. Y muchas de las razones vienen de Rusia.
El informe publicado deja reflexiones preocupantes, ya que advierte de un "un cambio estructural en la estrategia rusa" para reorientar su economía hacia un modelo de producción militar en el largo plazo. Moscú quiere ser capaz de mantener en el tiempo conflictos de alta intensidad y está convirtiendo su maquinaria industrial, prácticamente en una economía de guerra.
Los servicios de inteligencia neerlandeses temen que Moscú se esté preparando para un enfrentamiento a largo plazo con Europa. El peor de los escenarios que dibujan es “una guerra limitada contra algún miembro de la OTAN, que podría ser concebible en el plazo de un año tras el fin de la guerra rusa en Ucrania”.
La amenaza se analizará en la cumbre de la OTAN
Los aliados están citados en Ankara (Turquía) el próximo 7 y 8 de julio. Allí analizarán este tipo de amenazas que sobrevuelan a la Alianza. Una cita que estará coordinada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y a la que se espera que asista Donald Trump. Por parte de España, participará el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Países Bajos llevará a la cumbre estas preocupaciones. Su ministra de Defensa, Dilan Yesilgoz, ha declarado que "la cuestión es si Europa será lo suficientemente fuerte a tiempo para proteger nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro estilo de vida. Esta es la responsabilidad de cada generación, pero rara vez ha sido tan urgente".
Más Noticias
- Última hora de los terremotos en Venezuela en directo: Ascienden a 19 los españoles muertos y a 131 los desaparecidos
- María Corina Machado denuncia que el cierre del espacio aéreo impide su vuelta a Venezuela
- José Trigueros, presidente del Instituto de la Ingeniería: "La norma sísmica de España sigue siendo obsoleta"
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad