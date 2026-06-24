España se queda fuera de la reunión de las grandes potencias europeas para preparar la cumbre de la OTAN en julio

España volverá a quedarse este miércoles fuera de una de las reuniones más relevantes que se celebran en Europa para coordinar la política de seguridad y defensa del continente. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha convocado en Berlín a los líderes de Francia, Italia, Polonia y Reino Unido en el denominado formato E5, un foro cada vez más influyente en los debates sobre la defensa europea y la relación con la OTAN.

La cita arrancará a las 14:00 horas y estará centrada en la preparación de la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará los días 7 y 8 de julio.

Junto al canciller alemán participarán el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro polaco, Donald Tusk; y el jefe del Gobierno británico, Keir Starmer. También intervendrá el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque lo hará por videoconferencia desde Estados Unidos. Precisamente este miércoles Rutte tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca para abordar los preparativos de la cumbre y las principales cuestiones que marcarán el encuentro.

Diseño de la nueva estrategia europea

La reunión se celebra en un momento especialmente delicado para las relaciones transatlánticas. Trump ha intensificado la presión sobre los aliados europeos para que aumenten el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que ha generado tensiones dentro de la Alianza. La mayoría de los países presentes en Berlín se han mostrado dispuestos a avanzar hacia ese objetivo, mientras que España ha expresado sus reservas sobre ese compromiso.

La ausencia de Madrid en este foro vuelve a evidenciar el escaso peso de España en un formato que está ganando protagonismo en la definición de la estrategia europea de seguridad. Hace un año, durante la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, las diferencias sobre el gasto militar ya situaron al Gobierno de Pedro Sánchez en una posición incómoda frente a buena parte de sus socios. Un aislamiento que, según diversas fuentes diplomáticas, sigue pasando factura a España en los principales círculos de decisión europeos.

Con la guerra en Ucrania, la incertidumbre sobre el compromiso futuro de Estados Unidos con la seguridad europea y el debate sobre el refuerzo de las capacidades militares del continente, el encuentro de Berlín se interpreta como un nuevo paso para coordinar una posición común entre las principales potencias europeas antes de una cumbre de la OTAN que se presenta especialmente tensa.

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