Macron renombra a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia

El presidente francés se ha reunido este viernes con los líderes de los principales partidos en el Elíseo tras la dimisión de Sébastien Lecornu. Después de horas de demora, le ha vuelto a reelegir como primer ministro.

Emmanuel Macron y Sebastien Lecornu en un acto en Par&iacute;s el pasado 14 de julio

Emmanuel Macron y Sebastien Lecornu en un acto en París el pasado 14 de julioEfe

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro. Este viernes se producía una reunión de urgencia con los líderes de los principales partidos políticos moderados para comunicar que iba a nombrar a un nuevo primer ministro en las próximas horas, descartando así el adelanto de elecciones legislativas.

La convocatoria de la reunión, celebrada en el Palacio del Elíseo, se produjo a las dos de la madrugada, un gesto que reflejaba el clima de tensión política y la improvisación que rodea al Gobierno francés desde la dimisión, el pasado lunes, de Sébastien Lecornu, quien apenas estuvo 27 días en el cargo.

Lecornu había dimitido el pasado lunes tras una jornada de negociaciones para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra. El político de 39 años había presentado su renuncia al considerar que "no se daban las condiciones" para seguir en el cargo al que había llegado después de que François Bayrou perdiera una moción de confianza.

El encuentro, que ha durado más de dos horas, excluía a los partidos de los extremos políticos: Reagrupamiento Nacional (RN) y La Francia Insumisa (LFI), que habían reclamado la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de nuevas elecciones.

La izquierda se rebela ante el futuro nombramiento

Varios líderes progresistas han mostrado su descontento tras la reunión. La dirigente ecologista Marine Tondelier ha asegurado que el próximo primer ministro "no saldrá del bloque de izquierdas", y ha adveritdo que si Macron elige "a alguien de su entorno, ocurrirá lo mismo de siempre".

Desde el Partido Socialista y el Partido Comunista Francés coinciden en que la decisión del presidente estrecha el margen de negociación y podría volver a abrir la puerta a una crisis parlamentaria. Fuentes centristas, sin embargo, confirman que el presidente anunciará al candidato "en las próximas horas", en un intento por estabilizar el Gobierno y evitar la moción de censura que cae sobre el Ejecutivo.

