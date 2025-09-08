Matan a tiros a un padre que se llevó a sus tres hijos y los mantuvo ocultos en el bosque durante años

Tom Phillips, un hombre de nacionalidad neozelandesa, ha pasado casi cuatro años oculto en un bosque con sus tres hijos menores de 9, 10 y 12 años, tras huir en 2021 en medio de una disputa familiar. Su caso ha mantenido en vilo al país durante años hasta que fue localizado este lunes, cuando intentaba cometer un robo en el oeste de Waikato, al noroeste de Auckland.

La Policía ha confirmado que Phillips fue abatido a primera hora de la mañana mientras se encontraba armado. Una de sus hijas se encontraba con él en el momento del tiroteo, aunque resultó ilesa. Un agente, en cambio, recibió un disparo en la cabeza a quemarropa y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital, donde fue sometido a cirugía. "Fue un incidente profundamente traumático para los involucrados, confortativo y desafiante en un pequeño pueblo rural y aislado", según declaró Jill Rogers, subcomisionada de la Policía de Nueva Zelanda.

Las fuerzas de seguridad mantienen activa la búsqueda de los otros dos hijos del prófugo, en un área que estos días ha registrado temperaturas que son cercanas al punto en el que se produce la congelación. La madre de los menores, Catherine, ha expresado como se sienten "ante todo, nos sentimos profundamente aliviados de que para nuestros niños esta dura experiencia haya llegado a su fin" y de que al menos una de sus hijas haya salido a salvo del tiroteo. "Los hemos extrañado muchísimo cada día durante casi cuatro años, y estamos deseando darles la bienvenida a casa con amor y cariño", expresó en un comunicado que ha podido recoger el medio de comunicación 'Radio New Zealand'.

El caso de Phillips

El caso de Phillips se remonta a diciembre de 2021, cuando desapareció junto a sus tres hijos, Ember, Maverick y Jayda, tras una supuesta discusión con su expareja. Tom era considerado un hábil cazador y se instaló con los pequeños en una zona rural de Waikato, donde permanecieron escondidos durante años.

Durante este tiempo, Phillips fue vinculado a varios delitos, como presunto atraco a un banco en el año 2023 y a un robo en un supermercado en el que las cámaras de seguridad captaron su presencia junto a uno de los menores. Los avisos hicieron que se produjeran llamadas de parte de la familia materna para intentar lograr que se entregara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com