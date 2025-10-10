Varios muertos y al menos 19 desaparecidos tras una gran explosión en una fábrica de armamento en Tennessee

Una fuerte explosión en una fábrica de explosivos militares en el estado de Tenessee, en EEUU, ha dejado varios muertos y al menos 19 desparecidos, según ha informado EFE y las autoridades del condado de Hickman.

El siniestro tuvo lugar en las instalaciones de Accurate Energetic Systems, una planta especializada en la fabricación de material armamentístico. Entre sus clientes se incluyen el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional, según la Asociación del Ejército de los Estados Unidos. La detonación se ha producido alrededor de las 8 de la mañana, hora local (15:00 horas en España), y ha provocado una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Aunque de momento se desconocen las causas de la explosión, las autoridades reportaban un "estallido devastador" que afectó a un "edificio entero".

El sheriff del condado de Hickman, Chris Davis, ha advertido de que en la zona podrían producirse nuevas explosiones menores, lo que dificulta el acceso de los equipos de rescate. "Esto no será algo así como un accidente de coche, simplemente limpiaremos los escombros y nos iremos. Probablemente estaremos aquí unos días", ha declarado Davis en una rueda de prensa recogida por ABC News.

Varios muertos y decenas de desaparecidos

Por su parte, el alcalde de Hickman, Kim Bates, confirmó a ABC News que todavía hay más de una decena de personas desaparecidas, mientras los bomberos y personal de emergencias trabajan para enfriar la zona y localizar posibles supervivientes. "Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando ser conscientes con las familias por esa situación. Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", ha expresado el alguacil Chris Davis.

En el momento del accidente, 19 empleados se encontraban dentro de la planta, cuyo paradero sigue siendo desconocido, según confirmó el director de Asistencia Médica de Emergencia (EMA) del condado de Humphreys, Odell Poyner, a la cadena local WKRN. Al lugar se han desplazado agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos para colaborar con las labores de rescate y determinar las causas de la explosión.

Accurate Energetic Systems fabrica explosivos militares y productos energéticos destinados a las industrias de defensa, aeroespacial, de demolición y petróleo y gas, según detalla su página web oficial. Las causas del accidente aún se desconocen, pero las autoridades han abierto una investigación para determinar el origen de la explosión en una de las principales plantas militares del país.

