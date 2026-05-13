Trump llega a China dispuesto a dialogar con su "amigo" Xi Jinping sobre las ventas de armas a Taiwán

Este miércoles, Donald Trump ha llegado a Pekín. Hacía nueve años que un presidente estadounidense no viajaba al país asiático. Sin embargo, lo hace muy diferente respecto a 2017, ya que ahora es China quien llega con una posición más fuerte.

Trump aterrizó acompañado de Elon Musk o Jensen Huang, reflejando así que la competición entre ambos países ya no es solo comercial o militar, sino también tecnológica, sobre todo en campos como la inteligencia artificial y los microchips.

El recibimiento fue solemne, con banda militar, guardia de honor y un grupo de estudiantes chinos dando la bienvenida. Aunque el ambient político que rodea el encuentro es diferente al anterior, debido a que en aquel entonces China buscaba consolidar su imagen internacional y ahora, con más influencia global, actúa desde una posición de mayor seguridad.

El republicano llega en plena guerra con Irán, con la presión económica y, especialmente, la caída de su popularidad, lo que le obligan a buscar acuerdos. Su objetivo es rebajar tensiones con Pekín y lograr compromisos económicos que puedan aliviar la situación en Estados Unidos. Entre ellos la posible compra masiva de aviones Boeing o productos agrícolas.

Taiwán

Según explica el investigador del Real Instituto Elcano, Miguel Otero, las negociaciones podrían incluir concesiones siempre que "China se comprometa a comprar más aviones americanos a cambio de que Trump le diga que por el momento no va a vender más armas a Taiwán".

La isla sigue siendo uno de motivos de tensión entre ambos países. De hecho, antes de viajar, Trump afirmó que hablaría con Xi Jinping sobre la venta de armas a Taiwán: "Al presidente Xi no le gustaría que lo hiciéramos, y hablaré de ello".

Desde Pekín, el portavoz Zhang Han insistió en que Taiwán es un asunto interno y subrayó que China "se opone firmemente a que EEUU establezca cualquier tipo de vínculo militar con la región china de Taiwan, y nos oponemos firmemente a que venda armas. Esta postura es coherente e inequívoca",

La guerra comercial

Otro punto impotante de esta cumbre será evitar una nueva escalada en la guerra comercial, donde ambas partes estudian mecanismos para estabilizar la relación económica, como la creación de una "Junta de Comercio" que gestione sectores no estratégicos.

No obstante, en el terreno tecnológico la lucha continúa, donde Otero advierte que "China está más cerca de reducir sus dependencias de los microchips que Estados Unidos de reducir sus dependencias de las tierras raras".

Aún así, en Pekín, el mensaje es apostar por la cooperación. Así lo declaró el portavoz de Exteriores, Guo Jiakun: "China aspira a trabajar con Estados Unidos en un espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo". Por su parte, Trump espera que en su reunión con Xi, a quién definió como "un amigo", sucedan "grandes cosas".

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