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Los 'pacientes cero' podrían haber contraído el hantavirus mientras avistaban aves en un vertedero de Ushuaia

Las autoridades argentinas han detallado que la pareja holandesa, que llevaba cinco meses viajando por el sur de América Latina, estuvo en un vertedero para avistar aves.

Imagen vertedero Ushuaia

Hantavirus | ANTENA 3 NOTICIAS

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El hantavirus, responsable de las tres muertes en el crucero MV Hondius, es de la cepa 'Andes'. Así lo ha confirmado un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Precisamente, es esa cepa la que propaga el virus entre humanos.

El último brote que hubo de esta variante fue en 2018. El 3 de noviembre de ese mismo año una persona contagiada acudió a un cumpleaños familiar en Argentina mientras pasaba los primeros síntomas de la enfermedad.

A partir de ahí, otras cinco personas que acudieron a la misma fiesta se contagiaron. Posteriormente, en diciembre, detectaron un tercer eslabón epidemiológico con siete casos más. Dicho brote llegó a un total de 34 personas contagiadas y 11 fallecidos. En ese momento, el brote se contuvo con medidas similares a las empleadas durante la pandemia de la COVID-19.

Ahora, preocupan los llamados 'pacientes cero'. Se trata de una pareja holandesa que llevaba cinco meses viajando por el sur de América Latina y que regresaría a Países Bajos en el crucero Hondius. Sin embargo, el hombre, de 70 años, murió en la isla británica de Santa Elena y su esposa, de 69 años, falleció en Sudáfrica, lugar desde donde iba a volar a los Países Bajos.

En un primer momento, las autoridades argentinas detallaron que esos dos primeros pasajeros se podrían haber contagiado en una visita a un vertedero de Ushuaia en una parada que hicieron para observar aves. No obstante, el Gobierno de Argentina ha revelado que no tiene una respuesta clara y que continúa la investigación.

Tras los casos registrados en el crucero, se prevé que el MV Hondius llegará el sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

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Tal y como ha detallado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyessus, espera que quienes tienen inquietudes en Canarias sobre los riesgos de la llegada del barco "comprendan, apoyen y cooperen con el Gobierno".

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