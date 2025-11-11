Le otorgan la libre circulación a Christian Brueckner, principal sospechoso del caso Madeleine McCann

Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en Praia de Luz hace 18 años, ya puede volver a salir de Alemania tranquilamente. Así lo dictaba este lunes una sentencia del tribunal de la ciudad de Celle, que le otorga vía libre para circular por toda la Unión Europea con su Documento Nacional de Identidad. Sin embargo, tendrá que cumplir otras restricciones que le impusieron en septiembre, cuando fue liberado tras cumplir pena por un caso de violación no relacionado con la desaparición de la niña.

Entre estas restricciones, el hombre deberá llevar una tobillera electrónica y hacer acto de presencia en su servicio de libertad condicional, mientras el tribunal de Hildesheim decidirá sobre las nuevas normas de su residencia. Además, el tribunal no descarta prohibirle temporalmente salir de Alemania o permanecer en determinadas regiones "para resolver cuestiones técnicas", pero por el momento puede transitar como si nada.

¿Por qué le permiten la libre circulación?

Para lograr entender esta decisión del tribunal, partimos de la base que Brueckner fue liberado de prisión después de cumplir la condena dictada por un juez, en relación a un delito de violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal. Es decir, ya no tiene cuentas pendientes, que puedan ser probadas, con la justicia alemana y por ese motivo le deben conceder el derecho de libre transito como a cualquier otro ciudadano.

En una primera instancia, el tribunal determinó que el acusado debía vivir en Alemania, pero esa medida interfería con la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea dentro del bloque de 27 países. Por ello, aunque el hombre sea sospechoso de una investigación por asesinato a la menor, ya que las autoridades aporten de la base de que Madeleine no esta viva, no existe una acusación formal por estos hechos y se debe seguir el procedimiento habitual.

El caso se queda estancado

A la par que sucede esto, el caso McCann no parece avanzar por buen camino y se encuentra en una encrucijada agotadora para los padres y la hermana de la desparecida.

