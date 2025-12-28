Experto sobre el ataque de Trump a Nigeria: “Es la excusa para adentrarse en la primera economía africana”

Donald Trump advirtió de sus intenciones con Nigeria hace meses. Pero no fue hasta este jueves que Washington ejecutó el primer ataque militar contra el gigante africano en colaboración con el gobierno nigeriano. Aunque la justificación oficial del bombardeo es "la persecución de los cristianos" en el país, los expertos apuntan que los intereses van más allá.

Al menos diez misiles impactaron este jueves contra un campamento del grupo terrorista Estado Islámico en el estado de Sokoto, según informó el Pentágono. El presidente sostuvo que en el país "se están matando cristianos en cantidades muy grandes" y afirmó que no van a permitir "que esto suceda".

Sin embargo, varios analistas y organizaciones internacionales han confirmado en varias ocasiones que la violencia en Nigeria –donde más de diez mil personas han sido asesinadas en dos años según Amnistía Internacional– afecta tanto a cristianos como musulmanes. Esta misma semana, un ataque en una mezquita se cobró cinco vidas.

Además de ser el país más poblado de África con más de 237 millones de habitantes, Nigeria es un país estratégico por sus reservas de petróleo y gas. También cuenta con una ubicación clave en el Golfo de Guinea y minerales claves, como el coltán y el estaño, esenciales para la industria digital y militar global. Para el director de la cátedra CEU de Historia, José Luís Orella, el ataque es "excusa perfecta para entrar en la primera economía africana".

A pesar de la gran posesión de recursos, más del 46% de la población nigeriana vive en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial. La violencia en en el país hunde sus raíces en problemas estructurales como la pobreza extrema, disputas por la tierra y fracturas étnicas agravadas desde la época colonial. En este contexto, muchos jóvenes de comunidades pobres "son atraídos por la promesa del nuevo califato que les promete Estado Islámico", explica Orella.

Desde su independencia del Reino Unido en 1960, Nigeria ha vivido inestabilidad crónica y golpes de Estado. Las organizaciones internacionales advierten de que una solución duradera solo sería posible a través de respuestas políticas que aborden las causas profundas de un conflicto que lleva décadas desangrando al gigante africano, y no solo a través de la vía militar. Con este ataque, Nigeria se ha convertido en el octavo objetivo militar de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025.

