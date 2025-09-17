Queda en libertad Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Christian Brueckner, el alemán que sigue siendo el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en Portugal en 2007, ha sido liberado de prisión este miércoles tras cumplir una condena de siete años de prisión por un delito sexual no relacionado en una cárcel alemana.

Condena por violar a una mujer de 72 años

Fue en 2020 cuando los fiscales alemanes nombraron a Christian Brueckner como sospechoso por primera vez. En aquel momento, ya estaba cumpliendo la condena por violar a una mujer de 72 años en una parte de la región portuguesa del Algarve, donde McCann desapareció.

Este miércoles ha terminado su condena. Se le ha cancelado el pasaporte y le pondrán una etiqueta electrónica, además deberá declarar su lugar de residencia y no podrá salir sin permiso. "Este es un intento de los fiscales de mantenerlo en una especie de detención investigativa donde tienen acceso a él en todo momento", dijo el abogado Philipp Marquort.

El abogado de Brueckner niega cualquier conexión con el caso McCann

El abogado de Brueckner ha negado cualquier conexión con el caso McCann. Brueckner tiene condenas por abuso infantil y tráfico de drogas, además de la violación de la mujer, que ya falleció.

Las policías de Gran Bretaña, Alemania y Portugal, que han identificado a Brueckner como su principal sospechoso, llevan mucho tiempo buscando pruebas que lo vinculen de forma concluyente con el caso. En junio, la policía portuguesa y alemana pasaron cuatro días buscando pruebas en el Algarve.

Madeleine McCann desapareció con tres años cuando dormía en su habitación de un complejo turístico mientras sus padres cenaban a unos metros de distancia. Brueckner, de 49 años, vivió en el Algarve entre 1995 y 2007, donde, según documentos judiciales vistos por 'Reuters', robó en hoteles y apartamentos de vacaciones.

"La amamos profundamente"

Los padres de McCann siguen haciendo campaña incesante para que su hija, que ahora tendría 22 años, sea encontrada. "La amamos profundamente y la extrañamos más allá de las palabras", escribieron en su página web.

