Una píldora que rivaliza con Ozempic: el nuevo fármaco aprobado en EEUU

La llegada de tratamientos tipo Ozempic revolucionó el manejo del sobrepeso y la obesidad en los últimos años, pero su forma inyectable ha sido una barrera para muchos. Ahora, un paso histórico de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) podría marcar un antes y un después en esta batalla: la autorización de la primera píldora oral que incorpora semaglutida, el mismo compuesto activo de Wegovy y Ozempic, para la gestión del peso en adultos con sobrepeso u obesidad.

Este tratamiento, comercializado bajo la marca Wegovy en formato de pastilla diaria de 25 mg, fue aprobado el 22 de diciembre y está previsto que llegue a las farmacias estadounidenses a principios de enero de 2026, según Novo Nordisk.

Es la primera vez que un agonista del receptor GLP‑1 para el control de peso recibe aprobación en formato oral, lo que podría ampliar el acceso terapéutico a pacientes que rehúyen las inyecciones o tienen dificultades para adherirse a regímenes semanales de administración.

Los ensayos clínicos más amplios, como el estudio OASIS 4, respaldan esta decisión: los participantes que tomaron la píldora diariamente lograron una reducción media de peso corporal de alrededor del 16‑17 % tras más de un año de tratamiento, cifras comparables a las obtenidas con las versiones inyectables más efectivas. Además, el análisis destacó mejoras en factores de riesgo cardiovascular, otro objetivo clave en la atención a pacientes con obesidad.

Nuevos fármacos en el horizonte que prometen transformar el mercado

Este hito se enmarca en una tendencia más amplia: además de este avance farmacéutico, hay investigaciones en marcha sobre nuevos fármacos anti‑edad y tratamientos contra enfermedades metabólicas que buscan modular procesos biológicos relacionados con el envejecimiento, inflamación y metabolismo. El interés en terapias orales se acelera, no solo por conveniencia, sino también por su potencial impacto en la salud pública a gran escala.

Para los pacientes, este cambio podría suponer una transformación en el abordaje clínico de la obesidad, reduciendo barreras y ampliando opciones de tratamiento. Los expertos recuerdan que, aunque la píldora ofrece una alternativa prometedora, debe combinarse siempre con cambios en dieta y ejercicio, y la supervisión médica sigue siendo crucial para maximizar beneficios y minimizar efectos secundarios.

Con el lanzamiento inminente de esta opción oral, el mercado de tratamientos para el control de peso se prepara para un crecimiento significativo, y otros competidores farmacéuticos ya trabajan en opciones similares que podrían llegar en los próximos años.

