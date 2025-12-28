Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

PASTILLAS ADELGAZAMIENTO

Una píldora que rivaliza con Ozempic: el nuevo fármaco aprobado en EEUU

La FDA da luz verde al primer tratamiento oral con semaglutida para el control del peso, prometiendo más comodidad y acceso frente a los inyectables tradicionales.

Imagen de archivo de pastillas.

Imagen de archivo de pastillas. Pexels

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

La llegada de tratamientos tipo Ozempic revolucionó el manejo del sobrepeso y la obesidad en los últimos años, pero su forma inyectable ha sido una barrera para muchos. Ahora, un paso histórico de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) podría marcar un antes y un después en esta batalla: la autorización de la primera píldora oral que incorpora semaglutida, el mismo compuesto activo de Wegovy y Ozempic, para la gestión del peso en adultos con sobrepeso u obesidad.

Este tratamiento, comercializado bajo la marca Wegovy en formato de pastilla diaria de 25 mg, fue aprobado el 22 de diciembre y está previsto que llegue a las farmacias estadounidenses a principios de enero de 2026, según Novo Nordisk.

Es la primera vez que un agonista del receptor GLP1 para el control de peso recibe aprobación en formato oral, lo que podría ampliar el acceso terapéutico a pacientes que rehúyen las inyecciones o tienen dificultades para adherirse a regímenes semanales de administración.

Los ensayos clínicos más amplios, como el estudio OASIS 4, respaldan esta decisión: los participantes que tomaron la píldora diariamente lograron una reducción media de peso corporal de alrededor del 1617 % tras más de un año de tratamiento, cifras comparables a las obtenidas con las versiones inyectables más efectivas. Además, el análisis destacó mejoras en factores de riesgo cardiovascular, otro objetivo clave en la atención a pacientes con obesidad.

Nuevos fármacos en el horizonte que prometen transformar el mercado

Este hito se enmarca en una tendencia más amplia: además de este avance farmacéutico, hay investigaciones en marcha sobre nuevos fármacos antiedad y tratamientos contra enfermedades metabólicas que buscan modular procesos biológicos relacionados con el envejecimiento, inflamación y metabolismo. El interés en terapias orales se acelera, no solo por conveniencia, sino también por su potencial impacto en la salud pública a gran escala.

Para los pacientes, este cambio podría suponer una transformación en el abordaje clínico de la obesidad, reduciendo barreras y ampliando opciones de tratamiento. Los expertos recuerdan que, aunque la píldora ofrece una alternativa prometedora, debe combinarse siempre con cambios en dieta y ejercicio, y la supervisión médica sigue siendo crucial para maximizar beneficios y minimizar efectos secundarios.

Con el lanzamiento inminente de esta opción oral, el mercado de tratamientos para el control de peso se prepara para un crecimiento significativo, y otros competidores farmacéuticos ya trabajan en opciones similares que podrían llegar en los próximos años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La búsqueda de la familia desaparecida en Indonesia entra en las horas críticas: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos"

La búsqueda de la familia desaparecida en Indonesia entra en las horas críticas: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos"

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de pastillas.

Una píldora que rivaliza con Ozempic: el nuevo fármaco aprobado en EEUU

La búsqueda de la familia desaparecida en Indonesia entra en las horas críticas: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos"

La búsqueda de la familia desaparecida en Indonesia entra en las horas críticas: "Su obsesión es que aparezcan los cuerpos"

Etna

El volcán Etna entra en una nueva fase de erupción en Sicilia

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán
TERREMOTO

Terremoto de magnitud 7 sacude el noreste de Taiwán

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu
Gaza-Israel

Netanyahu y Trump se reunirán en Florida para abordar la segunda fase del plan de paz

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años
FALLECIMIENTO

Muere Brigitte Bardot a los 91 años, mito del cine francés y figura eterna de la cultura del siglo XX

Icono de la emancipación sexual femenina, actriz de casi 50 películas y activista animalista en su madurez, ‘BB’ deja un legado marcado por el talento, la libertad y la controversia.

Imagen de archivo de la Cámara de Representantes del Parlamento de Somalilandia
SOMALILANDIA

Somalia acusa a Netanyahu de una "agresión ilegal" por reconocer a Somalilandia como Estado

La ONU y la Liga Árabe activan reuniones de urgencia por una decisión que ha generado un amplio rechazo global.

Zelensky y Trump se reunirán esta tarde

Rusia sigue atacando Ucrania a pesar de la reunión entre Zelenski y Trump para alcanzar la paz

Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico

Indonesia amplía la búsqueda de un español y sus tres hijos tras un naufragio turístico

Bandera

Israel proyecta su bandera en el Museo Nacional de Somalilandia tras reconocer su soberanía

Publicidad