VÍDEO: Muere el piloto de una avioneta tras estrellarse contra la playa de Copacabana

Este es el momento en el que una avioneta utilizada para publicidad aérea, se ha estrellado en el mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, causando la muerte de su piloto. El siniestro ocurrió este sábado, a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la ciudad, ante la presencia de numerosos turistas.

El hecho tuvo lugar cerca de las 12:30 horas del mediodía, a la altura del Puesto 4 de la playa. La aeronave, un Cessna 1704 que había despegado del aeropuerto de Jacarepaguá, cayó al agua pocos minutos después de iniciar el vuelo mientras remolcaba una pancarta publicitaria. El momento del impacto quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Tras el accidente, el Cuerpo e Bomberos de Río de Janeiro puso en marcha un operativo de rescate que incluía helicópteros, embarcaciones, motos de agua y buzos especializados para localizar a la víctima. Tras varias horas de búsqueda, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo sin vida del piloto, que era la única persona a bordo, y fue trasladado posteriormente al Instituto Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

