Un hombre se lleva 1.817 millones en la lotería, el segundo mayor premio de la historia del sorteo

Son muchos los que han soñado alguna vez con que les toque la Lotería y más en unas fechas tan señaladas que coinciden con los tradicionales sorteos navideños en sus respectivos países. Por ejemplo, es el caso de España, donde muchos desean El Gordo de la Lotería de Navidad. En otros países, la Lotería de Navidad cuenta con gran presencia, como es el caso de Portugal, está la 'Loteria Classica do Natal' que se realiza el 26 de diciembre; mientras que en Italia existe 'Lotteria Italia' que se celebra el 6 de enero.

Más allá de la tradición navideña, en Estados Unidos (EEUU) existe la Powerball. Esta se juega en 45 estados del país, Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU. En Arkansas, un jugador ha conseguido un premio histórico: 1.817 millones de dólares. El ganador de este sorteo posee dos opciones para el cobro de este regalo. Puede optar por un pago único de 834'9 millones de dólares o bien recibir la cuantía original a lo largo de 29 años, con pagos anuales que van en aumento un 5% cada año.

Dicha cifra se trata del segundo mayor premio más grande la historia de esta lotería. El primero fue dado en California en el año 2022 con un premio de 2.040 millones de dólares.

Los números ganadores fueron el 04, 25, 31, 52 y 59, siendo el número Powerball el 19. Asimismo, en este sorteo 114 boletos obtuvieron premios de 50.000 dólares y 31 regalaron de 100.000 dólares.

Está claro que la Powerball ofrece unos desmesurados primeros premios. Sin ir más lejos, en su último sorteo, celebrado el pasado 6 de septiembre, dos jugadores compartieron un premio de 1.780 millones de dólares, el tercer mayor premio de su historia.

Según recoge 'New York Post', los dos ganadores, de Missouri y Texas, tenían la opción de recibir el premio de forma anual durante 29 años (895 millones de dólares cada uno) o un único pago de 410'3 millones de dólares. Ambos optaron por esta última opción.

Powerball lleva repartiendo ilusión desde el año 1992 y ha ayudado a recaudar más de 37 millones destinados a causas benéficas. Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados.

El error más común cuando te toca la lotería

Al margen de este histórico premio, independientemente de lugar y de la cantidad de dinero que te toque, es esencial planificar las finanzas con calma, pensar a largo plazo y evitar decisiones precipitadas. Muchas veces nos podemos dejar llevar por las emociones y hacer malas inversiones.

Cabe señalar que el 70% de los premiados en grandes sorteos de lotería tienen menos dinero cinco años después de haberlo cobrado, según un estudio de la asociación 'European Financial Planning Association' recogida por Europa Press.

