El hantavirus, el virus que mató a la mujer de Gene Hackman y que ha hecho saltar las alarmas en un crucero

En los últimos días, el hantavirus se ha convertido en una gran preocupación para muchos. El motivo es porque se considera potencialmente mortal y porque ha causado la muerte de tres personas en un crucero que partió desde Argentina con destino a Canarias. Pero no es algo nuevo. Hace poco más de un año ya comenzó a provocar inquietud tras provocarle la muerte a la mujer del actor Gene Hackman, Betsy Arakawa.

El 26 de febrero de 2025 se encontraron los cuerpos del reconocido actor, Arawaka y uno de sus tres perros en su vivienda. Aunque Hackman falleció de una enfermedad cardíaca grave, su esposa sí falleció por hantavirus, el cual confundieron con gripe en un primer momento. En esa fecha se desconocían muchos datos esenciales para comprender la magnitud del virus. Ahora, los expertos ofrecen muchas más respuestas.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas comienzan entre una y seis semanas tras haber entrado en contacto con este virus. Lo transmiten los roedores, y se manifiesta con fiebre, náuseas, dolores musculares o dolor abdominal, llegando, incluso, a provocar síndrome pulmonar e infección torácica. Esto depende del virus que te infecte.

El principal reservorio del hantavirus está en las ratas, por lo que las vías principales de contagio serían la inhalación de aerosoles contaminados con orina y heces de roedores o la limpieza de nidos de ratas en casa. Aunque no es fácil su transmisión de persona a persona, los expertos recomiendan una prevención básica, como evitar cualquier tipo de contacto con roedores, ya sea vivos o muertos.

¿Cuál es su tasa de mortalidad?

La tasa de mortalidad en caso de que los síntomas se presenten por vía torácica es alta, cercana al 40%. En el caso de la fiebre hemorrágica, ésta se reduce al 10%. Aunque no existe un tratamiento específico, solo de soporte, en caso de sufrir insuficiencia renal la atención sería mediante diálisis, y si el paciente padece alguna enfermedad pulmonar, es esencial garantizar que las vías respiratorias estén protegidas o recurrir incluso a la ventilación artificial.

La OMS apoya la investigación

No obstante, en medio de este brote y de la alarma generalizada, la OMS ha señalado en un comunicado que ya está coordinando la investigación en el crucero, donde a fecha del 4 de mayo de 2026, se identificaron "siete casos incluyendo tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves". De esas siete infecciones, dos casos han sido confirmados por laboratorio y cinco casos son sospechosos.

El crucero partió el pasado 20 de marzo de la Patagonia argentina, con parada en la Isla de Santa Elena en medio del Atlántico y ahora está anclado en las costas de Cabo Verde. En él viajan alrededor de 150 personas, entre ellas 14 españoles que según las últimas informaciones del Ministerio de Sanidad no presentan síntomas y se encontrarían bien. Por el momento la OMS maneja como hipótesis principal "que se infectaron fuera del barco", teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, "que puede oscilar entre una y seis semanas".

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